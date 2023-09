Vreemdelingenlegioen Steijn na gelijkspel bij Fortuna al vier punten achter PSV

Alle ogen waren in Zuid-Limburg op de nieuwelingen gericht. Mede door de blessure van Steven Bergwijn, de schorsing van Steven Berghuis en het vertrek van Davy Klaassen liep het aantal aankopen in de Ajax-basis op tot zes, van wie Josip Sutalo direct tot aanvoerder werd gepromoveerd.

Dat het keurkorps van Steijn twee dagen na het sluiten van de transfermarkt nog geen geoliede machine bleek, was logisch. Met name aan de linkerkant met Gaston Avila, Benjamin Tahirovic en Carlos Forbs, die eens vanaf zijn favoriete zijde mocht starten, was het armoede troef. Ook de door directeur voetbalzaken Sven Mislintat bewierookte nummer tien Georges Mikautadze gaf slechts bij vlagen zijn visitekaartje af.

Anton Gaaei en Chuba Akpom maakten als invaller hun debuut. Ⓒ ANP/HH

Toch was het een ’vaste kracht’ die de thuisclub in het zadel leek te helpen. Devyne Rensch maakte in het strafschopgebied een opzichtige overtreding op Tijjani Noslin en moest dat met een strafschop tegen bekopen. Tot opluchting van Rensch vuurde Noslin zelf de bal vanaf elf meter huizenhoog over.

Daarna gaf Ajax niet veel meer weg en hadden de gasten de pech dat Brian Brobbey nét buitenspel stond en werd terug gevlagd en gefloten, nadat hij de bal schitterend had aangenomen en afgerond. Brobbey overigens, die ondanks alle aanslagen die hij kreeg te verduren door de onthutsend zwakke scheidsrechter Sander van der Eijk geen moment in bescherming werd genomen. Op slag van rust maakte Brobbey zich terecht boos toen hij was doorgebroken Van der Eijk ’vergat’ rood te geven.

Na rust waren Thairovic en Mikautadze dichtbij de 0-1, maar was de grootste kans voor Noslin. Zijn inzet werd knap gekeerd door Jay Gorter. Met Chuba Akpom, Kenneth Taylor en Mika Godts in de plaats van Brobbey, Tahirovic en Forbs ging Ajax zonder overtuiging op jacht naar de winnende treffer. Zonder succes.