Svitolina stunt met coach Sluiter en schakelt Swiatek uit op Wimbledon

Svitolina is nog maar twee zeges verwijderd van haar eerste grandslamtitel. Ze haalde vier jaar geleden de halve finales op Wimbledon en die prestatie evenaarde ze in hetzelfde jaar op de US Open.

In de tweede set was Svitolina al dicht bij de zege. In de tiebreak stond ze met 4-1 voor, maar ze verloor vervolgens zes van de daaropvolgende zeven punten. In de beslissende set wist Svitolina bij 1-1 een servicebreak te plaatsen en ze herhaalde dat bij een 3-1-voorsprong. Na 2 uur en 51 minuten benutte ze haar tweede wedstrijdpunt.

Bron: discovery+

„Ik weet niet wat er allemaal gebeurt in mijn hoofd, dit is ongelooflijk. Als iemand voor het toernooi had gezegd dat het zo zou lopen, dan had ik diegene voor gek verklaard. Ik ga ervan genieten en vanavond een biertje drinken met mijn team. En een massage nemen, want die is hard nodig”, zei Svitolina na afloop op de baan.

„Ik ben erg blij dat ik de kans kreeg hier te spelen, het was een geweldige sfeer. Ik heb gevochten, want het was uiteraard niet makkelijk tegen de nummer 1 van de wereld. Iga is een geweldige kampioen en een goed mens. Ze was er ook snel bij om Oekraïne te steunen.”

Bron: discovery+

Svitolina keerde eerder dit jaar terug na een bevalling. Ze kwam ook een tijd niet in actie vanwege de oorlog in haar geboorteland.

Bij de laatste vier neemt Svitolina, met een wildcard toegelaten, het op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova. Die verraste eerder op de dag de Amerikaanse Jessica Pegula, die als vierde geplaatst was.

Swiatek stond voor het eerst in de kwartfinales op Wimbledon. De 22-jarige Poolse is wel de regerend kampioene van Roland Garros en de US Open. Bij de Australian Open werd ze begin dit jaar in de vierde ronde uitgeschakeld.

Pegula geeft zege uit handen tegen stuntende Vondrousova

Pegula heeft zich op Wimbledon dus laten verrassen door de ongeplaatste Vondrousova. De Tsjechische nummer 42 van de wereld kwam in de derde set bij een 4-2-achterstand sterk terug en won alsnog van de mondiale nummer 4: 6-4 2-6 6-4.

Marketa Vondrousova kan het niet geloven. Ⓒ ANP/HH

De 24-jarige Vondrousova was in 2019 al eens finalist op Roland Garros. Pegula (29) stond juist op het punt om voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi te bereiken.

Nu is het Vondrousova die voor een plek in de finale mag strijden tegen Svitolina.