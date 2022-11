VIDEO Lazio in verhitte Romeinse derby langs AS Roma

Felipe Anderson maakte na een half uur het enige doelpunt van de avond. De Braziliaan profiteerde van een blunder van zijn landgenoot Roger Ibañez, die de bal tijdens de opbouw knullig verspeelde en Anderson in staat stelde eenvoudig binnen te schieten. Anderson is de eerste Braziliaan die wist te scoren in de Romeinse derby in competitieverband.

Door de zege passeerde Lazio de stadgenoot. Lazio heeft na dertien duels 27 punten, AS Roma 2 minder. Koploper Napoli, dit weekend met 2-1 te sterk voor Atalanta, heeft al liefst 8 punten meer dan Lazio.

Feyenoord

Bij thuisploeg AS Roma werd Rick Karsdorp na ruim een uur gewisseld door trainer José Mourinho, voor meer aanvallende stootkracht. Aanvaller Stephan El Shaarawy was zijn vervanger, maar ook hij wist de gelijkmaker - ondanks bijna 10 minuten blessuretijd - niet te forceren.

Lazio verloor donderdag met 1-0 in Rotterdam en is daardoor veroordeeld tot de Conference League. Roma, vorig jaar winnaar van de Conference League, verzekerde zich wel van een langer verblijf in de Europa League.