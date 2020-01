Definitief geen Oranje op EK teamsprint na rel

De bond heeft vergeefs geprobeerd de organisatie te bewegen een andere planning te maken. „Dit is een beslissing die we met pijn in het hart nemen”, zegt technisch directeur van de KNSB Remy de Wit. „Liefst zouden we voor ons eigen publiek strijden om het goud. Maar in deze omstandigheden kunnen we ons beste team, dat grote kans maakte op de Europese titel Team Sprint, niet opstellen. Na rijp beraad hebben we besloten ons hele team terug te trekken.”

Thomas Krol reageert als volgt: „Het is ongelooflijk jammer dat de ISU ons de kans op teamsprint EK goud ontneemt. Fysiek is het dankzij dit schema onmogelijk om goed te presteren en als team willen we het signaal afgeven dat dit zo niet kan. We betreuren het enorm dat we niet voor eigen publiek kunnen schaatsen maar dit gaat buiten onze macht om. Ik wil dit achter me laten en me richten op de 1500 waar ik goud wil halen. ”

