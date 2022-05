Sport Kort: Bournemouth terug in Premier League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nederlandse American football-speler Odukoya tekent bij NFL-club

23.05 uur: De Nederlandse American football-speler Thomas Odukoya heeft een contract getekend in de hoogste Amerikaanse competitie, de National Football League (NFL). Odukoya gaat spelen voor de Tennessee Titans. Nederlanders zijn een zeldzaamheid in de hoogste Amerikaanse profcompetitie.

Bournemouth keert terug in Premier League

23.04 uur: Bournemouth keert na twee jaar afwezigheid terug in de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Scott Parker versloeg dinsdag concurrent Nottingham Forest met 1-0 en is daardoor zeker van de tweede plaats in het Championship. Kampioen Fulham was al zeker van promotie.

Invaller Kieffer Moore maakte in de 83e minuut het doelpunt voor Bournemouth, dat na 45 speelronden 85 punten heeft. Nummer 3 Nottingham Forest staat op 79 punten en moet zich nu richten op de play-offs.

Jeffrey Herlings mist rest seizoen motorcross

22.04 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings mist de rest van dit seizoen door een operatie. De regerend wereldkampioen miste al de eerste zes wedstrijden van deze jaargang door een gebroken linkerhiel. Nu heeft de 27-jarige Nederlander samen met zijn team Red Bull KTM gekozen voor een operatie voor een beter herstel, maakte zijn ploeg bekend.

Dan zal ook gelijk een ingreep worden gedaan aan zijn rechtervoet, waar Herlings al eerder problemen mee had. "Herstel en revalidatie van beide ingrepen betekent dat 'The Bullet' fit de winter in kan gaan, klaar om te testen en te trainen met het oog op een mogelijke derde MXGP-titel in 2023", aldus Red Bull KTM.

De Brabander veroverde in november voor de tweede keer de wereldtitel in de MXGP. De eerste keer was in 2018. Andere jaren zag Herlings zijn titelkansen vervliegen als gevolg van blessures.

Nageeye enige Nederlandse deelnemer op WK marathon

20.48 uur: Abdi Nageeye is komende zomer de enige Nederlandse deelnemer aan de WK marathon in Oregon in de Verenigde Staten. Dat meldt de Nederlandse Atletiekunie. Nageeye behaalde vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio zilver achter de Keniaan Eliud Kipchoge.

De marathon is zondag 17 juli over een parcours van 14 kilometer. De WK atletiek in Oregon duren van 15 tot en met 24 juli.

Drie weken na de WK atletiek zijn de EK atletiek in München (15 tot en met 21 augustus). Aan de EK marathon doen, direct op de eerste dag van het evenement, acht Nederlanders mee. Bij de mannen zijn dat Khalid Choukoud, Björn Koreman, Tom Hendrikse en Ronald Schröer en bij de vrouwen Nienke Brinkman, Jill Holterman, Ruth van der Meijden en Bo Ummels.

Wimbledon-finalist Anderson (35) stopt met tennissen

17.09 uur: Kevin Anderson beëindigt zijn tennisloopbaan. De 35-jarige Zuid-Afrikaan meldt dat dinsdag op Twitter. Anderson verloor in 2017 de finale van de US Open van Rafael Nadal en in 2018 moest hij in de eindstrijd van Wimbledon zijn meerdere erkennen in de Serviër Novak Djokovic.

„Mijn lange tennisreis heeft me geholpen de man te worden die ik nu ben. Vandaag kwam ik eindelijk tot de moeilijke beslissing om te stoppen met professioneel tennis”, schrijft Anderson, die regelmatig te maken had met blessures. „Als kind vertelde mijn vader me altijd dat succes niet wordt bepaald door resultaten, maar door de moeite en opoffering die je doet om de beste te worden die je kunt zijn. Ik heb mijn best gedaan.”

Anderson begon zijn tennisloopbaan in 2007. In 2018 behaalde hij met de vijfde plaats zijn hoogste positie op de wereldranglijst.

Bayern verlengt contract met Müller tot 2024

14.09 uur: Bayern München heeft het contract met aanvaller Thomas Müller verlengd tot 2024. De 32-jarige Müller speelt al sinds 2000 voor de Duitse recordkampioen en tekende er in 2008 zijn eerste profcontract. „Ik ben erg blij dat ik mijn contract heb verlengd tot 2024. Het pad dat we sinds 2000 bewandelen is tot nu toe een fantastisch succesverhaal. Ik geniet er elk jaar van om de rode kleuren op en naast het veld hoog te houden”, zegt Müller.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic is trots dat zijn club het contract met Müller heeft verlengd. „Thomas Müller kan je je niet voorstellen zonder Bayern, en Bayern zonder Müller ook niet”, zegt hij.

Bayern kroonde zich onlangs voor de tiende keer op rij tot landskampioen in Duitsland en voor Müller was het al zijn elfde titel met de Duitse grootmacht.

Ewan leidt selectie Lotto-Soudal in Giro

12.38 uur: Caleb Ewan gaat in de Ronde van Italië (6 tot en met 29 mei) als kopman van team Lotto Soudal van start. Het Belgische WorldTeam mikt in de sprintetappes op ritoverwinningen voor de 27-jarige Australiër.

Ewan, die voor de vierde keer deelneemt aan de Giro, zal in de sprintvoorbereiding worden bijgestaan door de Duitsers Roger Kluge, Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann. De formatie bestaat verder uit de Belgen Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke, Sylvain Moniquet en de Brit Matthew Holmes.

De Gendt verschijnt voor de zesde keer aan de start van de Giro, terwijl Moniquet zijn debuut maakt.

Olympisch kampioene Bencic naar tennistoernooi Rosmalen

10.50 uur: Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic doet volgende maand mee aan het grastoernooi van Rosmalen. De 25-jarige Zwitserse is de nummer 13 van de wereld. Ze pakte afgelopen zomer olympisch goud in Tokio door in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova te verslaan.

Het wordt voor Bencic haar vierde deelname op het Autotron. Bencic stond zeven jaar geleden in de finale in Rosmalen. Ze verloor toen van de Italiaanse Camila Giorgi.

Het toernooi van Rosmalen wordt van 6 tot en met 12 juni gespeeld. De afgelopen twee edities gingen niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bij de mannen kondigde het toernooi al de komst van de Rus Daniil Medvedev aan.

Phoenix Suns aan de leiding in play-offs NBA

07.22 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben in de halve finales van de play-offs van de NBA (Western Conference) de leiding genomen tegen Dallas Mavericks. De Suns wonnen het eerste duel, gespeeld in het eigen Footprint Center, met 121-114.

De Suns moesten toestaan dat Luka Doncic namens de Mavericks voor liefst 45 punten tekende. Daarmee was hij 1 punt verwijderd van zijn persoonlijke record in de play-offs. Aan de zijde van de thuisploeg was Deandre Ayton met 25 punten de topschutter. Devin Booker tekende voor 23 punten.

De thuisploeg kwam meteen met 9-0 voor en hield de voorsprong de hele wedstrijd vast. In het laatste kwart kwam de ploeg uit Dallas nog knap terug, maar het gat werd niet meer gedicht.

De Suns wonnen vorig jaar de Western Conference en verloren in de NBA Finals van Milwaukee Bucks.

In de halve eindstrijd van de Eastern Conference is Miami Heat op voorsprong gekomen tegen Philadelphia 76ers. In Miami werd het 106-92. Tyler Herro was met 25 punten van waarde voor Heat, terwijl zijn inzetbaarheid lange tijd onzeker was. Hij kende een verstoorde voorbereiding vanwege een aandoening aan zijn luchtwegen en voegde zich pas enkele uren voor het duel bij de ploeg.

De Sixers moesten het in Florida stellen zonder Joel Embiid, die tijdens de vorige ontmoeting in de play-offs een lichte hersenschudding en een oogkasbreuk opliep. Naar verwachting mist hij ook het tweede duel, eveneens in Miami.