Sport Kort: Ewan leidt selectie Lotto-Soudal in Giro

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ewan leidt selectie Lotto-Soudal in Giro

12.38 uur: Caleb Ewan gaat in de Ronde van Italië (6 tot en met 29 mei) als kopman van team Lotto Soudal van start. Het Belgische WorldTeam mikt in de sprintetappes op ritoverwinningen voor de 27-jarige Australiër.

Ewan, die voor de vierde keer deelneemt aan de Giro, zal in de sprintvoorbereiding worden bijgestaan door de Duitsers Roger Kluge, Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann. De formatie bestaat verder uit de Belgen Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke, Sylvain Moniquet en de Brit Matthew Holmes.

De Gendt verschijnt voor de zesde keer aan de start van de Giro, terwijl Moniquet zijn debuut maakt.

Olympisch kampioene Bencic naar tennistoernooi Rosmalen

10.50 uur: Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic doet volgende maand mee aan het grastoernooi van Rosmalen. De 25-jarige Zwitserse is de nummer 13 van de wereld. Ze pakte afgelopen zomer olympisch goud in Tokio door in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova te verslaan.

Het wordt voor Bencic haar vierde deelname op het Autotron. Bencic stond zeven jaar geleden in de finale in Rosmalen. Ze verloor toen van de Italiaanse Camila Giorgi.

Het toernooi van Rosmalen wordt van 6 tot en met 12 juni gespeeld. De afgelopen twee edities gingen niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bij de mannen kondigde het toernooi al de komst van de Rus Daniil Medvedev aan.

Phoenix Suns aan de leiding in play-offs NBA

07.22 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben in de halve finales van de play-offs van de NBA (Western Conference) de leiding genomen tegen Dallas Mavericks. De Suns wonnen het eerste duel, gespeeld in het eigen Footprint Center, met 121-114.

De Suns moesten toestaan dat Luka Doncic namens de Mavericks voor liefst 45 punten tekende. Daarmee was hij 1 punt verwijderd van zijn persoonlijke record in de play-offs. Aan de zijde van de thuisploeg was Deandre Ayton met 25 punten de topschutter. Devin Booker tekende voor 23 punten.

De thuisploeg kwam meteen met 9-0 voor en hield de voorsprong de hele wedstrijd vast. In het laatste kwart kwam de ploeg uit Dallas nog knap terug, maar het gat werd niet meer gedicht.

De Suns wonnen vorig jaar de Western Conference en verloren in de NBA Finals van Milwaukee Bucks.

In de halve eindstrijd van de Eastern Conference is Miami Heat op voorsprong gekomen tegen Philadelphia 76ers. In Miami werd het 106-92. Tyler Herro was met 25 punten van waarde voor Heat, terwijl zijn inzetbaarheid lange tijd onzeker was. Hij kende een verstoorde voorbereiding vanwege een aandoening aan zijn luchtwegen en voegde zich pas enkele uren voor het duel bij de ploeg.

De Sixers moesten het in Florida stellen zonder Joel Embiid, die tijdens de vorige ontmoeting in de play-offs een lichte hersenschudding en een oogkasbreuk opliep. Naar verwachting mist hij ook het tweede duel, eveneens in Miami.