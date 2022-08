’Geblesseerde Zverev past voor US Open’

De 25-jarige Duitser heeft de training hervat, maar zei eerder al te twijfelen over deelname aan de US Open. "Als het een 'normaal' toernooi was, volgens het best-of-three-format, dan had ik misschien gezegd dat ik er klaar voor was. Maar terugkeren op een toernooi met best-of-five is moeilijker", aldus Zverev, die begin juni in Parijs geblesseerd raakte in zijn partij tegen Rafael Nadal. De Duitser gleed op het gravel uit en scheurde meerdere banden van zijn rechterenkel. Zverev moest een operatie ondergaan en miste onder meer Wimbledon.

De Duitser stond twee jaar geleden in de finale van de US Open, maar verloor toen van de Oostenrijker Dominic Thiem. De winnaar van negentien ATP-titels wacht nog op zijn eerste grandslamzege. Zverev doet volgende maand wel mee aan de groepsfase van de Daviscup Finals, aansluitend aan de US Open. Hij speelt dan met Duitsland in Hamburg tegen Frankrijk, België en Australië.