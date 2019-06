Video - Zelden vertoonde keepersblunder

Vega liet een simpele en zachte terugspeelbal van buiten het strafschopgebied knullig onder zijn voet doorglippen terwijl er niemand in de buurt was. De bal rolde vervolgens het doel in tot afgrijzen van Vega en de rest van het stadion.

De wedstrijd tussen San Jose Earthquakes en FC Dallas eindigde overigens in 2-2.