Sport Kort: Boateng moet na tien jaar weg bij Bayern München

Voetbal: Boateng moet na tien jaar weg bij Bayern München

09.33 uur: Aan het dienstverband van Jérôme Boateng bij Bayern München komt na tien jaar een einde. De Duitse verdediger heeft onlangs van de clubleiding te horen gekregen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. „Ik heb het aan Jérôme uitgelegd, hij begreep het ook”, zei technisch directeur Hasan Salihamidzic rond het verloren Champions Leagueduel met Paris Saint-Germain (2-3) op tv-zender Sky.

Boateng verhuisde in 2011 van Manchester City naar Bayern München. De 32-jarige verdediger uit Berlijn, die eerder voor Hertha BSC en Hamburger SV speelde, werd met de Duitse club acht keer kampioen en de negende titel lijkt aanstaande. Ook won hij met Bayern twee keer de Champions League en het WK voor clubs, in 2013 en 2020.

Mede door blessures was Boateng de laatste jaren niet altijd een vaste waarde. Hij begon woensdag tegen PSG op de bank, maar kwam al voor rust de geblesseerde Niklas Süle vervangen.

Bondscoach Joachim Löw besloot begin 2019 om Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller niet meer te selecteren voor de Duitse voetbalploeg. Zij veroverden in 2014 met de ’Mannschaft’ de wereldtitel.

Tennis: Barty gaat op gravel door met winnen

09.08 uur: De Australische tennisster Ashleigh Barty gaat ook op gravel door met winnen. De nummer 1 van de wereld, vorige week winnares van het WTA-toernooi van Miami, begon in de Amerikaanse stad Charleston met een overtuigende zege op de Japanse Misaki Doi: 6-2 6-1. Barty speelde haar eerste partij op gravel sinds de door haar gewonnen finale van Roland Garros in 2019.

De Australische veroverde bijna twee jaar geleden in Parijs haar eerste en voorlopig enige grandslamtitel. Barty kwam kort daarna ook aan kop van de wereldranglijst te staan. Ze bekleedt die positie nu nog steeds, ook al kwam ze afgelopen jaar als gevolg van de coronapandemie amper in actie. Dit seizoen won Barty op hardcourt de Yarra Valley Classic in Melbourne en het toernooi van Miami. Op de Australian Open bleef ze in de kwartfinales steken.

„Het was snel omschakelen na Miami, ik had maar een paar uur om te trainen op gravel”, zei Barty. „Ik hoopte vooral dat ik niet zou struikelen bij het glijden over de baan. Gelukkig voelde het al snel weer vertrouwd.”

De als tweede geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin, nummer 4 van de wereld en vorig jaar winnares van de Australian Open en finaliste op Roland Garros, verloor in drie sets van landgenote Lauren Davis (4-6 6-3 6-4).

Turnen: Amerikaanse turnster Biles mogelijk toch door tot Spelen 2024

08.17 uur: De Amerikaanse topturnster Simone Biles gaat mogelijk toch door tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De 24-jarige Biles, die bij Rio 2016 vier gouden medailles veroverde, had eerder gezegd dat de Spelen van Tokio haar laatste zouden zijn. De turnster vertelde op een digitale mediadag van ’Team USA’ echter dat haar Franse coaches Laurent en Cecile Landi haar hebben gevraagd om over drie jaar ook naar Parijs te gaan.

„Op dit moment ligt mijn focus volledig op de Spelen van Tokio”, zei Biles, met 25 medailles (waarvan negentien gouden) de meest succesvolle turnster ooit op de WK. „Na de Spelen gaan we met alle meiden een tour door de Verenigde Staten maken. Daar heb ik enorm veel zin in. Wat ik daarna ga doen? Dat moeten we zien. Cecile en Laurent komen uit Parijs en ze hebben me min of meer verplicht om in ieder geval als toestelspecialist terug te komen.”

Twee jaar geleden zei Biles dat Tokio „absoluut” haar laatste Zomerspelen zouden worden, vanwege de blessuregevoeligheid van haar sport. „Ik ben over het algemeen nooit pijnvrij. Je raakt een beetje gewend aan kleine blessures. Mijn lijf heeft al veel moeten doorstaan. Ik heb soms het gevoel dat ik een beetje uit elkaar val.” De Amerikaanse was met vier gouden medailles de grote ster op de Spelen van Rio. Alleen op de balk, waarop Sanne Wevers het goud pakte, moest ze genoegen nemen met een andere kleur (brons).

Een andere Amerikaanse sportgrootheid, Allyson Felix, benadrukte op de mediadag dat ’Tokio’ wel zeker haar laatste Spelen worden. De 35-jarige atlete gaat mogelijk daarna nog wel even door, maar Parijs 2024 is voor haar te ver weg. „Ik zie mezelf niet nog een Spelen doen”, zei Felix, die komende zomer voor de vijfde keer naar de Spelen wil gaan. De specialiste op de 200 en 400 meter heeft zes olympische titels op zak en daarnaast drie zilveren medailles.

Basketbal: Durant gooit bij rentree in NBA alles raak

07.54 uur: De Amerikaanse topbasketballer Kevin Durant heeft een ’perfecte’ rentree gemaakt in de NBA. In de bijna 19 minuten die Durant speelde in de thuiswedstrijd van Brooklyn Nets tegen New Orleans Pelicans, waren al zijn schoten raak. De 32-jarige Amerikaan, die 23 wedstrijden miste vanwege een hamstringblessure, droeg met 17 punten bij aan de ruime zege: 139-111.

Durant kwam halverwege het tweede kwart binnen de lijnen, voor zijn eerste wedstrijd in de NBA sinds 13 februari. Hij gooide twee driepunters raak en was ook rond de ring drie keer trefzeker. Hij gooide daarnaast vijf vrije worpen raak. Durant pakte ook zeven rebounds en gaf vijf assists. „Zo wilde ik spelen”, zei Durant. „Ik wilde niet rustig beginnen, maar meteen van waarde zijn. Het tempo in de wedstrijd lag al hoog toen ik op de bank zat, ik wist dus hoe ik het moest aanpakken.”

Kyrie Irving was met 24 punten de topschutter bij de Nets, dat het nog wel moest doen zonder James Harden (hamstringblessure). Met 36 overwinningen tegenover 16 nederlagen staat de ploeg uit New York aan kop in het oosten. De topper in het westen tussen koploper Utah Jazz en achtervolger Phoenix Suns eindigde in 117-113 voor de Suns. Utah Jazz leidt de ranglijst met 38-13, Phoenix Suns staat op 36-14.