Sport Kort: Durant gooit bij rentree in NBA alles raak

Basketbal: Durant gooit bij rentree in NBA alles raak

07.54 uur: De Amerikaanse topbasketballer Kevin Durant heeft een ’perfecte’ rentree gemaakt in de NBA. In de bijna 19 minuten die Durant speelde in de thuiswedstrijd van Brooklyn Nets tegen New Orleans Pelicans, waren al zijn schoten raak. De 32-jarige Amerikaan, die 23 wedstrijden miste vanwege een hamstringblessure, droeg met 17 punten bij aan de ruime zege: 139-111.

Durant kwam halverwege het tweede kwart binnen de lijnen, voor zijn eerste wedstrijd in de NBA sinds 13 februari. Hij gooide twee driepunters raak en was ook rond de ring drie keer trefzeker. Hij gooide daarnaast vijf vrije worpen raak. Durant pakte ook zeven rebounds en gaf vijf assists. „Zo wilde ik spelen”, zei Durant. „Ik wilde niet rustig beginnen, maar meteen van waarde zijn. Het tempo in de wedstrijd lag al hoog toen ik op de bank zat, ik wist dus hoe ik het moest aanpakken.”

Kyrie Irving was met 24 punten de topschutter bij de Nets, dat het nog wel moest doen zonder James Harden (hamstringblessure). Met 36 overwinningen tegenover 16 nederlagen staat de ploeg uit New York aan kop in het oosten. De topper in het westen tussen koploper Utah Jazz en achtervolger Phoenix Suns eindigde in 117-113 voor de Suns. Utah Jazz leidt de ranglijst met 38-13, Phoenix Suns staat op 36-14.