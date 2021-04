Sport Kort: Sportbonden uiten zorgen aan politiek over aanpak matchfixing

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: Sportbonden uiten zorgen aan politiek over aanpak matchfixing

12.23 uur: Sportkoepel NOC*NSF heeft samen met voetbalbond KNVB en tennisbond KNLTB een dringend verzoek gedaan aan de politiek om haast te maken met de aanpak van matchfixing. De sportbonden maken zich „grote zorgen” om de „geringe urgentie” bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze hebben daarom een brandbrief gestuurd naar demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en die zorgen ook gedeeld met de partijen in de Tweede Kamer.

De betrokken partijen zijn erachter gekomen dat met de nieuwe kansspelwet signalen van mogelijke matchfixing niet, zoals gewenst, rechtstreeks door gokbedrijven met sportbonden gedeeld zouden worden. Die signalen gaan eerst naar een overheidsinstantie, de Financial Intelligence Unit (FIU). De sportbonden zijn bang dat ze daardoor pas heel laat of zelfs niet op de hoogte worden gebracht als er signalen zijn dat wedstrijden van buitenaf worden beïnvloed.

Sinds 1 april kunnen ook grote buitenlandse online-kansspelaanbieders een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Op 1 oktober gaat de gokmarkt in Nederland open en de sportbonden vrezen voor de situatie die dan ontstaat.

Uit onderzoek van de NOS bleek dat Nederlandse darters de afgelopen jaren via sociale media zijn benaderd door matchfixers, met als doel om het verloop van partijen te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek. In de Nederlandse basketbalcompetitie zou bij wedstrijden van Aris al concreet sprake zijn geweest van matchfixing.

„De afgelopen weken bleek dat criminelen pogingen tot matchfixing doen in Nederland en dat hiervoor sporters worden benaderd”, aldus NOC*NSF. „Dit beperkt zich niet tot het voetbal of tennis, maar is een gevaar voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de gehele sport. Sportliefhebbers, en natuurlijk de samenleving als geheel, moeten kunnen vertrouwen op wat ze in de sportarena zien. Structureel, goed toegerust en onafhankelijk toezicht op weddenschappen is noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op opvallende of verdachte gokbewegingen.”

De sportbonden maken zich zorgen om de „verwachte verzwakking van de informatiepositie”, nu het erop lijkt dat meldingen en signalen van matchfixing niet rechtstreeks binnenkomen.

Biljarten: Snookerlegende Hendry keert niet terug op WK

12.08 uur: Stephen Hendry is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de eindfase van het WK snooker. De zevenvoudig wereldkampioen uit Schotland is gestrand in de tweede kwalificatieronde. Hendry, voor velen de beste snookerspeler aller tijden, maakte dit voorjaar een comeback nadat hij in 2012 zijn bijzonder succesvolle loopbaan had beëindigd.

Hendry keerde eerder dit jaar terug aan de tafel bij de Gibraltar Open, waar hij al in de eerste ronde verloor. „Mijn spel is nog niet goed genoeg om me te kwalificeren voor het WK”, oordeelde hij toen. Een maand later bleek dat in Sheffield, waar deze week de kwalificaties zijn begonnen. In de eerste ronde schakelde hij nog wel zijn jarenlange rivaal Jimmy White uit. Maar tegen de Chinees Xu Si, de nummer 82 van de wereld, verloor Hendry met 6-1. Het WK begint op 17 april.

Zwemmen: Verlinden mist OKT in Eindhoven na positieve test

11.23 uur: Zwemmer Joeri Verlinden moet het olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven aan zich voorbij laten gaan. De 33-jarige Limburger heeft positief getest op het coronavirus. Een tweede test leverde weliswaar een negatieve uitslag op, maar omdat Verlinden lichte verkoudheidsklachten heeft, besloot de onafhankelijke toernooidokter dat hij thuis moet blijven.

„Ik ben heel teleurgesteld, want ik keek ernaar uit om in mijn eigen zwembad te racen en me daar te plaatsen voor mijn derde opeenvolgende Olympische Spelen”, aldus de specialist op de vlinderslag, die meedeed aan de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016. In Londen eindigde hij als zesde in de olympische finale van de 100 meter vlinderslag. Verlinden krijgt in mei bij de EK in Boedapest nog een kans om zich te plaatsen voor Tokio.

Van vrijdag tot en met zondag komen zo’n 220 zwemmers in actie in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven, waarin geen publiek welkom is. De deelnemers, waarvan zo’n zestig uit het buitenland, moeten vooraf een PCR-test doen en op de eerste dag ook nog een sneltest. Op Verlinden na waren alle zwemmers van naam negatief. De Limburger zit in quarantaine en gaat zich daarna voorbereiden op de EK van volgende maand.

Het evenement in Eindhoven dient als kwalificatie voor zowel de EK als de Olympische Spelen van Tokio. Voor de Spelen geldt dat alleen voor onderdelen waarop nog startplaatsen open zijn.

Op de 50 meter vrije slag bij de vrouwen strijden Valerie van Roon en Femke Heemskerk vrijdag om het tweede startbewijs voor de Spelen. Ranomi Kromowidjojo is al zeker van deelname aan dit nummer. Van Roon zette begin december in Rotterdam met 24,63 seconden een betere tijd neer dan Heemskerk, die toen ontbrak omdat ze in quarantaine zat vanwege een positieve coronatest van haar man. De 22-jarige Van Roon plaatste zich daarmee voor Tokio, maar Heemskerk eiste vanwege de bijzondere omstandigheid een extra kans. Ze haalde haar gelijk via een tuchtzaak.

Beide zwemsters krijgen vrijdag in Eindhoven twee kansen (in de series en in de finales) om op de 50 vrij een betere tijd neer te zetten. Als Heemskerk niet sneller gaat dan 24,63, krijgt Van Roon sowieso het ticket op de 50 vrij.

Voetbal: Boateng moet na tien jaar weg bij Bayern München

09.33 uur: Aan het dienstverband van Jérôme Boateng bij Bayern München komt na tien jaar een einde. De Duitse verdediger heeft onlangs van de clubleiding te horen gekregen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. „Ik heb het aan Jérôme uitgelegd, hij begreep het ook”, zei technisch directeur Hasan Salihamidzic rond het verloren Champions Leagueduel met Paris Saint-Germain (2-3) op tv-zender Sky.

Boateng verhuisde in 2011 van Manchester City naar Bayern München. De 32-jarige verdediger uit Berlijn, die eerder voor Hertha BSC en Hamburger SV speelde, werd met de Duitse club acht keer kampioen en de negende titel lijkt aanstaande. Ook won hij met Bayern twee keer de Champions League en het WK voor clubs, in 2013 en 2020.

Mede door blessures was Boateng de laatste jaren niet altijd een vaste waarde. Hij begon woensdag tegen PSG op de bank, maar kwam al voor rust de geblesseerde Niklas Süle vervangen.

Bondscoach Joachim Löw besloot begin 2019 om Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller niet meer te selecteren voor de Duitse voetbalploeg. Zij veroverden in 2014 met de ’Mannschaft’ de wereldtitel.

Tennis: Barty gaat op gravel door met winnen

09.08 uur: De Australische tennisster Ashleigh Barty gaat ook op gravel door met winnen. De nummer 1 van de wereld, vorige week winnares van het WTA-toernooi van Miami, begon in de Amerikaanse stad Charleston met een overtuigende zege op de Japanse Misaki Doi: 6-2 6-1. Barty speelde haar eerste partij op gravel sinds de door haar gewonnen finale van Roland Garros in 2019.

De Australische veroverde bijna twee jaar geleden in Parijs haar eerste en voorlopig enige grandslamtitel. Barty kwam kort daarna ook aan kop van de wereldranglijst te staan. Ze bekleedt die positie nu nog steeds, ook al kwam ze afgelopen jaar als gevolg van de coronapandemie amper in actie. Dit seizoen won Barty op hardcourt de Yarra Valley Classic in Melbourne en het toernooi van Miami. Op de Australian Open bleef ze in de kwartfinales steken.

„Het was snel omschakelen na Miami, ik had maar een paar uur om te trainen op gravel”, zei Barty. „Ik hoopte vooral dat ik niet zou struikelen bij het glijden over de baan. Gelukkig voelde het al snel weer vertrouwd.”

De als tweede geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin, nummer 4 van de wereld en vorig jaar winnares van de Australian Open en finaliste op Roland Garros, verloor in drie sets van landgenote Lauren Davis (4-6 6-3 6-4).

Turnen: Amerikaanse turnster Biles mogelijk toch door tot Spelen 2024

08.17 uur: De Amerikaanse topturnster Simone Biles gaat mogelijk toch door tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De 24-jarige Biles, die bij Rio 2016 vier gouden medailles veroverde, had eerder gezegd dat de Spelen van Tokio haar laatste zouden zijn. De turnster vertelde op een digitale mediadag van ’Team USA’ echter dat haar Franse coaches Laurent en Cecile Landi haar hebben gevraagd om over drie jaar ook naar Parijs te gaan.

„Op dit moment ligt mijn focus volledig op de Spelen van Tokio”, zei Biles, met 25 medailles (waarvan negentien gouden) de meest succesvolle turnster ooit op de WK. „Na de Spelen gaan we met alle meiden een tour door de Verenigde Staten maken. Daar heb ik enorm veel zin in. Wat ik daarna ga doen? Dat moeten we zien. Cecile en Laurent komen uit Parijs en ze hebben me min of meer verplicht om in ieder geval als toestelspecialist terug te komen.”

Twee jaar geleden zei Biles dat Tokio „absoluut” haar laatste Zomerspelen zouden worden, vanwege de blessuregevoeligheid van haar sport. „Ik ben over het algemeen nooit pijnvrij. Je raakt een beetje gewend aan kleine blessures. Mijn lijf heeft al veel moeten doorstaan. Ik heb soms het gevoel dat ik een beetje uit elkaar val.” De Amerikaanse was met vier gouden medailles de grote ster op de Spelen van Rio. Alleen op de balk, waarop Sanne Wevers het goud pakte, moest ze genoegen nemen met een andere kleur (brons).

Een andere Amerikaanse sportgrootheid, Allyson Felix, benadrukte op de mediadag dat ’Tokio’ wel zeker haar laatste Spelen worden. De 35-jarige atlete gaat mogelijk daarna nog wel even door, maar Parijs 2024 is voor haar te ver weg. „Ik zie mezelf niet nog een Spelen doen”, zei Felix, die komende zomer voor de vijfde keer naar de Spelen wil gaan. De specialiste op de 200 en 400 meter heeft zes olympische titels op zak en daarnaast drie zilveren medailles.

Basketbal: Durant gooit bij rentree in NBA alles raak

07.54 uur: De Amerikaanse topbasketballer Kevin Durant heeft een ’perfecte’ rentree gemaakt in de NBA. In de bijna 19 minuten die Durant speelde in de thuiswedstrijd van Brooklyn Nets tegen New Orleans Pelicans, waren al zijn schoten raak. De 32-jarige Amerikaan, die 23 wedstrijden miste vanwege een hamstringblessure, droeg met 17 punten bij aan de ruime zege: 139-111.

Durant kwam halverwege het tweede kwart binnen de lijnen, voor zijn eerste wedstrijd in de NBA sinds 13 februari. Hij gooide twee driepunters raak en was ook rond de ring drie keer trefzeker. Hij gooide daarnaast vijf vrije worpen raak. Durant pakte ook zeven rebounds en gaf vijf assists. „Zo wilde ik spelen”, zei Durant. „Ik wilde niet rustig beginnen, maar meteen van waarde zijn. Het tempo in de wedstrijd lag al hoog toen ik op de bank zat, ik wist dus hoe ik het moest aanpakken.”

Kyrie Irving was met 24 punten de topschutter bij de Nets, dat het nog wel moest doen zonder James Harden (hamstringblessure). Met 36 overwinningen tegenover 16 nederlagen staat de ploeg uit New York aan kop in het oosten. De topper in het westen tussen koploper Utah Jazz en achtervolger Phoenix Suns eindigde in 117-113 voor de Suns. Utah Jazz leidt de ranglijst met 38-13, Phoenix Suns staat op 36-14.