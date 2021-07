EK-held Gianluigi Donnarumma verklaart ijskoude reactie na keren beslissende penalty in EK-finale

„Ik juichte niet omdat ik niet wist dat we gewonnen hadden”, bekende de Italiaanse held tegenover Sky Sport Italia. „ Ik keek naar de scheidsrechter om te zien of de VAR alles goed had gekeurd, en realiseerde me pas dat het binnen was toen ik mijn ploeggenoten op me af zag komen rennen.”

De sluitpost, uitgeroepen tot beste speler van het EK, dacht kort daarvoor nog dat zijn droom in duigen zou vallen. „Ik lag al aangeslagen op de grond toen ik Jorginho zag missen. Dat was een onwerkelijk moment.”

De pas 22-jarige Donnarumma incasseerde het hele toernooi slechts vier goals. Hij wordt door verschillende analytici dan ook gezien als kanshebber voor het veroveren van de Gouden Bal. „Dat heb ik gehoord, maar daar ben ik echt niet mee bezig. Ik moet eerst maar eens beseffen dat we Europees kampioen zijn geworden”, reageerde de goalie koeltjes.