Spanning richting EK-finale stijgt: prins William spreekt Engelse ploeg toe

De Britse prins William heeft het Engelse nationale team zondagmiddag toegesproken in een op Twitter gedeelde videoboodschap. Voor The Three Lions is het de eerste finale van een groot toernooi sinds 1966, toen ze in eigen land de wereldtitel veroverden. „Ik kan bijna niet geloven dat het echt aan het gebeuren is”, zegt prins William. „Het is zo spannend. Ik wens jullie dan ook allemaal veel succes. We staan allemaal achter jullie, het hele land. Dus breng deze trofee naar huis.”

Ook Geoff Hurst, die drie keer scoorde in de WK-finale die Engeland in 1966 won van West-Duitsland, heeft zijn landgenoten een hart onder de riem gestoken. „Het is tijd voor jullie om je onsterfelijk te maken”, zegt hij in een filmpje die via sociale media is verspreid. „Dit soort kansen komen niet vaak voorbij, onthoud dat! De historici kunnen niet wachten om jullie naam in de geschiedenisboeken te schrijven.”

Op de dag dat het belangrijkste voetbalduel in 51 jaar wordt gespeeld op het heilige gras van Wembley houden de meteorologen meer in de gaten dan alleen regen.

Engeland heeft zondagavond tegen Italië sowieso thuisvoordeel. Van de circa 60.000 toeschouwers zal de overgrote meerderheid de ploeg van bondscoach Gareth Southgate toejuichen en aanmoedigen. „De spelers hebben dat gevoel van warmte en steun nodig. Het inspireert ons echt. We krijgen heel veel energie van onze supporters in het stadion en dat is een belangrijke factor”, merkte Southgate eerder deze week op.

Engeland won de Europese titel nog nooit en wacht sinds de wereldtitel in 1966, behaald op het nog oude Wembley, op een nieuwe hoofdprijs in een groot landentoernooi. Italië was in 1968 in eigen land de beste van Europa en verloor in 2000 en in 2012 de EK-finale.

Engelse voetbalfans poseren bij een muurtekening in Nuneaton (omgeving Birmingham) van Gareth Southgate, Harry Kane en Raheem Sterling. Ⓒ HH/ANP

„Dit wordt één van de hoogtepunten in mijn voetballeven”, liet de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini weten. „Het wordt een geweldige wedstrijd, in een goedgevuld stadion en met heel veel kwaliteit op het veld. De voetballiefhebbers in heel de wereld zullen ervan genieten.”