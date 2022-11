Ten Hag met Manchester United onderuit bij Aston Villa

Middenvelder Donny van de Beek startte voor het eerst dit seizoen in de competitie in de basis. De oud-speler van Ajax zag Leon Bailey al in de zevende minuut score voor Aston Villa. De Jamaicaan liep weg bij verdediger Lisandro Martínez en schoot in de verre hoek raak.

Lucas Digne verdubbelde de voorsprong in de elfde minuut door uit een vrije trap fraai raak te schieten.

Vreugde van korte duur

Manchester United kwam kort voor rust wat gelukkig terug tot 2-1. Een schot van Luke Shaw werd van richting veranderd en verdween in het doel. De vreugde was van korte duur, want kort na de pauze zorgde Jacob Ramsey met een hoog en hard schot voor de 3-1.

Christian Eriksen, Cristiano Ronaldo en Donny van de Beek balen. Ⓒ ANP/HH

Van de Beek werd halverwege de tweede helft gewisseld. Verdediger Tyrell Malacia viel in de 65e minuut in.

Ten Hag en zijn elftal verloren 2 oktober voor het laatst, met 6-3 bij Manchester City. Na dertien wedstrijden neemt Manchester United in de Premier League de vijfde plek in, met 11 punten achterstand op koploper Arsenal.