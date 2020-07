Clubleiding PSV doet dringend beroep op fans

„PSV heeft in overleg met de organisatie van het trainingskamp moeten besluiten om alle activiteiten (trainingen en wedstrijden) tijdens het verblijf in Duitsland zonder supporters af te werken”, laat PSV op de website weten. „De coronabeperkingen die gelden in het gebied waar PSV verblijft, in combinatie met de logistiek ter plaatse, maken een handelbaar verloop van ’open trainingen’ onmogelijk. PSV roept supporters daarom dringend op niet af te reizen naar Marienfeld.”

PSV heeft in Duitsland twee oefenduels gepland: op 8 augustus tegen SC Verl en op 9 augustus tegen KFC Uerdingen. Beide tegenstanders komen in de derde liga in Duitsland uit. SC Verl is de vroegere club van de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt. Hij speelde voor die club 207 wedstrijden.

Schmidt begon maandag met zijn selectie aan de voorbereiding. De Eindhovense club speelt volgende week vrijdag op het eigen trainingscomplex De Herdgang de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen, tegen de amateurs van UNA. PSV start de competitie op 13 september met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.