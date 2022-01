Motorrijder Walter Roelants zwaar ten val in Dakar: ’Hij is blijven liggen’

Roelants sukkelde de voorbije dagen met problemen aan de linkerknie. Dinsdagavond liet hij na de rit weten dat het beter ging en dat hij uitkeek naar de rit van woensdag. Roelants was in de 465 km lange etappe sterk aan het presteren. Hij ging als 81e motor van start en schoof stapsgewijs op. Na 198 km passeerde hij als 62e. Daarna moet er ergens iets verkeerd zijn gegaan. De koersdirectie bracht zijn zoon Axel, die zijn vader in de Dakar vergezelt, op de hoogte.

„Ik heb net vernomen dat mijn papa gecrasht is”, verklaarde Axel Roelants tegenover Het Nieuwsblad. „Hij is blijven liggen en zou iets aan zijn rug hebben. Hij heeft wel gevoel in zijn benen. Hij is intussen met de helikopter geëvacueerd en wordt vervolgens met het vliegtuig overgevlogen naar een militair hospitaal, waar de nodige onderzoeken en scans zullen uitgevoerd worden. Pas dan kan ik meer zeggen. Zijn toestand is stabiel. Hij stuurde me net een bericht dat hij meer pijn heeft aan zijn motorhart dan aan zijn rug.”

In 2014 kwam zijn andere zoon Joel Roelants tijdens de GP van Italië ten val en raakte verlamd. Die val inspireerde Walter Roelants vorig jaar om deel te nemen en geld in te zamelen voor To Walk Again. Zijn doel was uitrijden en daar slaagde Roelants in. Met zijn 60 jaar en 285 dagen werd hij de oudste Belgische motorrijder die erin slaagde om de Dakar uit te rijden. Met zijn deelname verzamelde hij vorig jaar 50.000 euro voor To Walk Again.

Bron: Het Nieuwsblad

Opnieuw dagzege Dakar Rally voor Al-Attiyah

De Qatarees Nasser Al-Attiyah heeft in zijn Toyota de vierde etappe van de Dakar Rally gewonnen. In de proef over 465 kilometer van Qaisumah naar Riyad was de Saudiër Yazeed Al-Rahji de snelste, maar hij kreeg 2 minuten tijdstraf wegens een snelheidsovertreding. Al-Attiyah, die ook al de eerste etappe won, is de leider in het klassement.

Door de tijdstraf voor Al-Rahji, die vijfde werd, schoof de Fransman Sébastien Loeb (Prodrive) door naar de tweede plaats in de rituitslag. Die positie bezet hij ook in het klassement. Voor Al-Attiyah was het de 44e zege in de woestijnrally. Hij heeft ruim 38 minuten voorsprong op Loeb.

Minder goed nieuws was er opnieuw voor de Fransman Stéphane Peterhansel. Na 98 kilometer moest hij met een kapotte schokdemper stoppen. „Het zal een tijdje duren voordat er hulp hier is”, zei de Audi-rijder.

Bij de motoren was de winst voor Joan Barreda Bort. Het was de tweede dagzege voor de Spaanse Honda-rijder, die de Chileen Pablo Quintanilla (Honda) en de Italiaan Danilo Petrucci (KTM) achter zich hield. De Brit Sam Sunderland eindigde als zevende en blijft leider.