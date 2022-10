Verstappen pakt voor het eerst in zijn carrière pole in Mexico

In 2019 was de Nederlander wel de snelste in de kwalificatie, maar kreeg hij een gridstraf na het negeren van een gele vlag. Verstappen weet zich op de eerste startrij vergezeld door George Russell van Mercedes, die P2 pakte op drie tienden van de Nederlander. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez begint zijn thuisrace vanaf P4, Russells ploeggenoot Lewis Hamilton noteerde P3. Het is voor Verstappen zijn zesde pole position van het seizoen.

Carlos Sainz noteerde de vijfde tijd in zijn Ferrari en Charles Leclerc, de nummer 2 in de WK-stand, zette pas de zevende tijd neer. De Monegask was in zijn Ferrari bijna acht tienden langzamer dan Verstappen. Na de eerste kwalificatiesessie, waarin Hamilton de snelste tijd noteerde, was het einde verhaal voor Alexander Albon, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Lance Stroll en Sebastian Vettel. In Q2 vielen Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda af.

Dicht bij elkaar

Q3 beloofde op voorhand spektakel te worden, want de gehele top-4 zat binnen duizendsten van elkaar, en dan volgde Pérez ook nog eens binnen een tiende. Verstappen klokte als eerste van het raceweekeinde een tijd onder de 1.18, en de Limburger bekroonde dat uiteindelijk met een fraaie pole position. De laatste keer dat een polesitter in Mexico ook daadwerkelijk de race won, was Hamilton in de editie van 2016. Pole hoeft in Mexico niet altijd een voordeel te zijn, gezien het lange stuk richting de eerste bocht.

Verstappen kan zondag zijn veertiende zege van het seizoen boeken en alleen recordhouder worden met de meeste zeges in één seizoen. Hij deelt nu nog het record van dertien Grand Prix-overwinningen met Sebastian Vettel en Michael Schumacher. Verstappen won vorig jaar de race in Mexico.

Verstappen kan ook het puntenrecord van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton verbeteren uit 2019. De Brit vergaarde in dat jaar in totaal 413 punten, Verstappen staat nu op 391. Het huidige seizoen telt na Mexico nog twee races.

