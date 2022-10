Feyenoord in Nijmegen niet langs NEC

Feyenoord-trainer Arne Slot had ondanks de 4-3 nederlaag in de topper tegen PSV vastgehouden aan de vaste basiself van de afgelopen weken. Dat betekende dat onder anderen Sebastian Szymanski, Santiago Gimenez en Lutsharel Geertruida op de bank begonnen in Nijmegen. Na de vele wisselingen van afgelopen zomer probeert Slot er vastigheid in te krijgen door in deze fase van het seizoen zoveel mogelijk met een vast elftal te spelen.

Bijlow

Feyenoord combineerde verzorgd en kreeg een grote kans toen spits Danilo van dichtbij mocht inkoppen na goed voorbereidend werk van Oussama Idrissi en de opkomende linksback Marcos Lopez. De Braziliaan mikte de bal echter recht op de handen van Jasper Cillessen. Met aan de overzijde Justin Bijlow onder de lat kon NEC-Feyenoord ook gezien worden als een duel tussen twee keepers, die mee naar het WK willen volgende maand.

Cillessen, die in het roze aantrad om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker, had aanvankelijk het meest te doen in Nijmegen. De goalie straalt rust uit en was sterk in het meevoetballen, waar Bijlow daarmee een paar keer minder gelukkig was. Uiteindelijk was het Cillessen die het eerst moest vissen. Quinten Timber kreeg van NEC de ruimte om uit te halen en deed dat hard en zuiver in de benedenhoek, waardoor Cillessen kansloos was (0-1). Het was de tweede Eredivisietreffer van de oud-speler van Ajax en FC Utrecht in dienst van Feyenoord.

Quinten Timber heeft gescoord. Ⓒ Pro Shots

Bij NEC was in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd voor de interlandbreak – de 0-0 tegen FC Utrecht – Oussama Tannane in de ploeg teruggekeerd. De spelmaker ontbrak toen door ziekte. Tannane, die in de basis begon in plaats van Mikkel Duelund, eiste direct weer veel ballen op. NEC is een elftal met veel voetballend vermogen met naast de blikvangers Tannane en Lasse Schöne ook een belangrijke rol voor de minder bekende Dirk Proper. De kleine middenvelder is een intelligente en balvaardige speler, die voor rust in de opbouw zorgt. Achterin stond met name de Spanjaard Ivan Marquez ijzersterk te spelen. De boomlange verdediger reeg de gewonnen duels aaneen.

De in kustplaats Marbella geboren Marquez had ook offensief zijn inbreng. Op aangeven van Tannane, die zijn derde assist in zes Eredivisieduels voor NEC kon bijschrijven, tikte de verdediger acht minuten voor rust de gelijkmaker binnen. Die was niet onverdiend, omdat NEC steeds beter in de wedstrijd was gekomen en bij herhaling liet zien veel voetbal in de ploeg te hebben.

Ivan Marquez heeft de gelijkmaker geproduceerd. Ⓒ Pro Shots

Dat wedstrijdbeeld was na rust ook zichtbaar. NEC had lange tijd het betere van het spel zonder dat Bijlow het erg druk kreeg. Tannane was nog het dichtst bij een tweede Nijmeegs doelpunt met een geplaatste bal nadat Bijlow de bal bij het uitverdedigen naar de verkeerde kleur had getrapt. Slot greep al snel in en bracht Szymanski, Gimenez en Geertruida in de ploeg. Later gevolgd door Igor Paixao en Ezequiel Bullaude. Feyenoord kreeg wel wat meer grip op de wedstrijd, maar doelrijpe kansen leverde het allemaal niet meer op. De irritatie stak de kop op bij de Rotterdammers, wat resulteerde in zes gele kaarten. Voetballend lukte het Feyenoord niet meer om NEC in de tang te krijgen, zodat de Stadionclub het derde puntenverlies van dit Eredivisieseizoen (na de 0-0 tegen SC Heerenveen en 4-3 nederlaag tegen PSV) niet meer kon afwenden.