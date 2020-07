Neymar en Mbappé schitteren voor 5000 fans met PSG

Voor het eerst sinds maart en de uitbraak van het coronavirus werden er in een Frans voetbalstadion supporters toegelaten. In Stade Oceane, de thuishaven van Le Havre, zagen 5000 fans toe hoe PSG negen keer doel trof.

Franse minister van sport, Roxana Maracineanu, was één van de 5000 aanwezigen en zei na afloop trots tegenover Franse media: „Dit is een overwinning voor het Franse voetbal.” Vervolgens plaatste Maracineanu nog op Twitter: „Wat een genot om te zien hoe voetbal een comeback maakt in Le Havre. Op dit moment met maximaal 5000 mensen, maar geleidelijk aan keren we terug naar een normaal leven voor de spelers en supporters.”

In april werd de Ligue 1 opgeschort, waar bij de club uit Parijs tot kampioen werd uitgeroepen. Sindsdien heeft het sterrenensemble van trainer Thomas Tuchel geen wedstrijd meer gespeeld, terwijl PSG in augustus nog in actie moet komen voor de Champions League. De Parijzenaren staan ook nog in de finale van de Coupe de France en de Coupe de La Ligue, tegen respectievelijk Saint-Etienne en Olympique Lyon. Bij Lyon is Memphis Depay inmiddels ook weer terug van een zware knieblessure.

Totdat het miljardenbal in aangepaste vorm weer van start gaat, moet PSG fit zien te raken middels vriendschappelijke wedstrijden en de twee bekerfinales. De eerste wedstrijd, tegen Le Havre, is succesvol afgesloten met twee goals van Neymar en eentje van Kylian Mbappé. Mauro Icardi, de eerste ’coronatransfer’ van een club in Europa, maakte ook twee goals.

PSG is in de Champions League voor de kwartfinale gekoppeld aan het Atalanta Bergamo van Marten de Roon en Hans Hateboer. De wedstrijd zal op 12 augustus gespeeld worden in Portugal. De winnaar stoom na één duel door naar de halve eindstrijd.