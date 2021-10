Denzel Dumfries en Stefan de Vrij lopen met Inter tegen eerste nederlaag aan

Collega-international Denzel Dumfries begon op de bank. De verdediger zag hoe zijn ploeg al na 12 minuten de leiding nam. Na een overtreding van Elseid Hysaj op Nicolò Barella mocht Ivan Perisic vanaf 11 meter raak schieten: 0-1.

Na ruim een uur werd het 1-1, opnieuw door een strafschop. Een handsbal van Alessandro Bastoni zorgde ervoor dat Ciro Immobile vanaf de stip gelijk kon maken. Kort erna kwam Dumfries alsnog in het veld. In de 81e minuut zette Felipe Anderson zijn ploeg op voorsprong nadat Inter-doelman Samir Handanovic een inzet van Immobile nog had gekeerd. Inter-spelers reageerden woest omdat Federico Dimarco geblesseerd op het veld lag en de bal naar hun mening buiten de lijnen had moeten worden getrapt. Bij het opstootje was Dumfries een van de spelers die geel kreeg. In de blessuretijd werd het zelfs nog 3-1 via Sergej Milinkovic-Savic.

Inter treft dinsdag in de Champions League het Moldavische FC Sheriff, de verrassende koploper in groep D.

Zlatan Ibrahimovic met een stijlvolle actie. Ⓒ ProShots

AC Milan

AC Milan is nog steeds ongeslagen. De ploeg van trainer Stefano Piolo won zaterdagavond met de nodige moeite van Hellas Verona (3-2) en werd zo in ieder geval voor een dag koploper. Napoli, dat 1 punt minder heeft, speelt zondag thuis tegen Torino.

Na één helft leek Milan hetzelfde te overkomen als stadgenoot Internazionale, dat voor het eerst een competitieduel verloor, uit tegen Lazio. Hellas kende een goede start en leidde na 24 minuten met 2-0 in San Siro. Gianluca Caprari opende in de 7e minuut de score, gevolgd door een door Antonin Barak benutte strafschop. Het toeval wilde dat Hellas in het vorige seizoen ook met 2-0 leidde in Milaan, zelfs na 19 minuten. Toen werd het nog 2-2 dankzij een late gelijkmaker van Zlatan Ibrahimovic.

De Zweed begon op de bank nadat hij ook de WK-kwalificatiewedstrijden van zijn land had moeten missen wegens achillespeesklachten. Hij zag Olivier Giroud in de 59e minuut de achterstand verkleinen en in de 76e minuut Franck Kessié vanaf de strafschopstip gelijk maken.

Ibrahimovic kwam er meteen na dat doelpunt in en binnen een minuut was het 3-2. Hellas-verdediger Koray Günter voelde blijkbaar de druk van de Zweed in zijn rug en schoot de bal uit een voorzet van Samu Castillejo in het eigen doel.

Milan heeft 22 punten uit acht duels, Napoli leidt met de maximale score van 21 uit zeven. Titelverdediger Inter volgt met 17 punten uit acht duels.

