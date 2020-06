Zidane hekelt vragen over arbitrage: ’Alsof wij niks op het veld hebben laten zien’

„Ik vind het heel vervelend dat iedereen alleen maar praat over de scheidsrechters, net alsof wij niets hebben laten zien op het veld”, zei Zidane. „Wedstrijden win je op het veld en dat hebben wij gedaan, het was een verdiende overwinning.”

Real Madrid kwam kort na rust op voorsprong in San Sebastián via Sergio Ramos, die een strafschop benutte nadat Vinicus Jr. onderuit was gelopen. Adnan Januzaj dacht de gelijkmaker te hebben binnengeschoten, maar de 1-1 werd afgekeurd omdat ploeggenoot Mikel Merino hinderlijk buitenspel stond. Real Sociedad beklaagde zich even later weer bij de scheidsrechter omdat Karim Benzema bij het maken van de 0-2 hands zou hebben gemaakt, maar de VAR zag geen aanleiding het doelpunt af te keuren.

„Ik heb geen beelden gezien, maar ik hoorde dat de penalty terecht was en dat er ook niets mis was met de goal van Karim”, zei Zidane. „Ik wil praten over voetbal en over de wedstrijd, niet over zulke controverses. Daar gaat de scheidsrechter over.”

Real Madrid heeft de eerste drie duels sinds de hervatting van de Spaanse voetbalcompetitie gewonnen en de koppositie overgenomen van FC Barcelona. Beide clubs hebben evenveel punten, maar de onderlinge resultaten zijn in het voordeel van de Madrilenen. „Er zijn nog acht wedstrijden te gaan, de competitie wordt pas aan het einde beslist”, aldus Zidane.

