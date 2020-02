Sjinkie Knegt maakt rentree in wedstrijdverband

De 30-jarige Fries maakt komend weekeinde in Dordrecht zijn rentree bij wereldbekerwedstrijden. De verwachting is dat Knegt zowel individueel als op de relay in actie zal komen.

Knegt traint al maanden weer mee met de Nederlandse ploeg, maar nu acht bondscoach Jeroen Otter de tijd rijp voor een internationale rentree. Hij had tijdens de NK begin januari alweer terug willen keren in wedstrijdverband, maar Otter hield dat tegen. Knegt werd in het verleden zowel Europees - als wereldkampioen allround en veroverde twee olympische medailles: brons en zilver.

De Nederlandse selectie bij de mannen en de vrouwen

Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf, Friso Emons, Sven Roes en Sjinkie Knegt.

Suzanne Schulting, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof, Rianne de Vries, Xandra Velzeboer en Georgie Dalrymple.