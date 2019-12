Bosz kan vervolg in Champions League vergeten

De ploeg van de Nederlandse trainer ging woensdagavond onderuit tegen Juventus: 0-2. Cristiano Ronaldo opende in Duitsland in de 75e minuut de score voor Juventus, dat het deed zonder Matthijs de Ligt. Gonzalo Higuain maakte er vlak voor tijd 0-2 van. Bij Leverkusen stond Daley Sinkgraven in de basis.

Overigens was een overwinning ook niet genoeg geweest voor een plek in de achtste finales van het miljoenenbal. Atletico Madrid rekende namelijk af met Lokomotiv Moskou: 2-0. Joao Felix en Felipe zorgden voor de Spaanse treffers.

Cristiano Ronaldo Ⓒ EPA

Juventus won de groep met zestien punten, voor Atletico dat tien punten vergaarde. Met zes punten pakte Leverkusen de derde plek in de groep. Voor Lokomotiv is het Europese avontuur met drie punten op zak voorbij.