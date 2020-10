Casper Pedersen bezorgt Sunweb winst in Parijs-Tours

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Pedersen bezorgt Sunweb winst in Parijs-Tours

15.19 uur: De Deense wielrenner Casper Pedersen heeft zondag de 114e editie van Parijs-Tours gewonnen. De renner van Sunweb reed met de Fransman Benoît Cosnefroy naar de streep en versloeg zijn medevluchter in de sprint.

Achter het tweetal maakte Joris Nieuwenhuis het feest compleet voor de van oorsprong Nederlandse ploeg. Nieuwenhuis sprintte een halve minuut na de finish van het tweetal naar de derde plaats. De 24-jarige Pedersen volgt op de erelijst de Belg Jelle Wallays op.

De Deen Søren Kragh Andersen, ploeggenoot van Pedersen en vooraf beschouwd als topfavoriet, kwam ten val waarbij hij zijn hand blesseerde. Cosnefroy en Pedersen bleven op een van de laatste grindstroken met zijn tweeën voorop over.

Pedersen (24) werd in 2017 Europees wegkampioen bij de beloften, in hetzelfde jaar won hij ook een rit in de Ronde van Denemarken. De winst in Parijs-Tours was zijn eerste zege in dienst van Sunweb.

Zwemmen: Deelname Heemskerk aan ISL onzeker door coronabesmetting

14.18 uur: Zwemster Femke Heemskerk heeft in de aanloop naar de International Swimming League (ISL) in Boedapest positief getest op het coronavirus. De 33-jarige Heemskerk is klachtenvrij en hoopt, als ze over een paar dagen een negatieve test aflegt, alsnog mee te doen aan het lucratieve evenement. In de Hongaarse hoofdstad nemen topzwemmers vanuit de hele wereld het in teamverband tegen elkaar op.

„Alle zwemmers die meedoen aan de ISL moeten zich voor vertrek laten testen. Femke bleek positief te zijn, maar ze heeft totaal geen klachten”, zegt coach Marcel Wouda. „Als zich de komende tijd ook geen symptomen ontwikkelen, kan ze - bij een negatieve test - wellicht alsnog meedoen aan de ISL. Maar dat is uiteraard aan de organisatie. Onze eigen artsen achten dat zowel medisch als ethisch verantwoord.”

Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Tamara van Vliet, Valerie van Roon en Thom de Boer gaan komende week sowieso wel naar Boedapest. Gedurende zes weken zitten de deelnemers, begeleiders en officials van de ISL daar in een ’bubbel’. Vanwege het coronavirus is geen publiek welkom in de Duna Aréna. De ISL werd vorig jaar voor het eerst gehouden; toen gingen de zwemmers de hele wereld over voor wedstrijden op diverse continenten.

„Uiteraard staat voor ons allemaal de gezondheid op nummer 1. Maar onze topzwemmers snakken, op weg naar de Olympische Spelen van Tokio, ook naar wedstrijden op het hoogste niveau”, zegt André Cats, technisch directeur van zwembond KNZB. „De ISL is voor Ranomi, Kira en hopelijk ook Femke een mooie gelegenheid om zich eindelijk weer te meten met de wereldtop.”

Motorsport: Petrucci wint op nat Le Mans in MotoGP

14.17 uur: De Italiaanse motorcoureur Danilo Petrucci heeft in de MotoGP de Grote Prijs van Frankrijk op het natte circuit van Le Mans gewonnen. De 29-jarige coureur van Ducati wist in een race vol valpartijen en incidenten overeind te blijven en boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. De Spanjaard Alex Márquez (Honda) rukte vanaf de achttiende startplaats op naar de tweede plek en behaalde zijn eerste podiumplaats in de koningsklasse.

Vlak voor de race trok een flinke regenbui over het circuit. De start werd uitgesteld en de race werd ingekort tot 26 rondes. WK-leider Fabio Quartararo vertrok vanaf poleposition, maar de Fransman moest de eerste plaats direct na de start afstaan aan Petrucci. Heel wat motorcoureurs gingen op het natte asfalt onderuit.

Quartararo kwam als negende over de finish, maar behield wel de leiding in het WK-klassement.

Voetbal: Opnieuw coronageval bij Internazionale

13.41 uur: Opnieuw is een voetballer van Internazionale besmet met het coronavirus. Ditmaal gaat het om vleugelspeler Ashley Young. De 35-jarige Engelsman bevindt zich in thuisquarantaine, zo meldt de Italiaanse club.

Bij Inter zijn er, net als bij Napoli en Genoa, tal van besmettingen. Eerder werd al gemeld dat onder anderen Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar en Ionut Radu besmet zijn met het longvirus.

Voetbal: Kane bij Engeland onzeker voor duel met België

11.05 uur: De kans bestaat dat Harry Kane zondag niet kan spelen in het duel uit de Nations League met België op Wembley. De aanvoerder van de nationale voetbalploeg van Engeland heeft een spierblessure opgelopen tijdens een training, melden Britse media. Kane ontbrak donderdag al in het oefenduel met Wales, maar de verwachting was dat hij tegen de Belgen zou meedoen.

Kane (27) kampte het vorig seizoen al met blessures. Zo onderging hij een operatie aan een van zijn hamstrings die de kans op deelname aan het EK twijfelachtig maakte, totdat toernooi vanwege de coronapandemie met een jaar werd uitgesteld.

Tottenham Hotspur-manager José Mourinho sprak dit seizoen zijn zorg uit over de belastbaarheid van zijn aanvaller en deed een beroep op de Engelse bondscoach Gareth Southgate om Kane niet in alle duels op te stellen. Mocht Kane ontbreken tegen de Belgen dan is de kans groot dat Everton-aanvaller Dominic Calvert-Lewin zijn vervanger is. Calvert-Lewin maakte al de openingstreffer tegen Wales (3-0).