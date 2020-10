Engeland vreest afwezigheid Harry Kane

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Kane bij Engeland onzeker voor duel met België

11.05 uur: De kans bestaat dat Harry Kane zondag niet kan spelen in het duel uit de Nations League met België op Wembley. De aanvoerder van de nationale voetbalploeg van Engeland heeft een spierblessure opgelopen tijdens een training, melden Britse media. Kane ontbrak donderdag al in het oefenduel met Wales, maar de verwachting was dat hij tegen de Belgen zou meedoen.

Kane (27) kampte het vorig seizoen al met blessures. Zo onderging hij een operatie aan een van zijn hamstrings die de kans op deelname aan het EK twijfelachtig maakte, totdat toernooi vanwege de coronapandemie met een jaar werd uitgesteld.

Tottenham Hotspur-manager José Mourinho sprak dit seizoen zijn zorg uit over de belastbaarheid van zijn aanvaller en deed een beroep op de Engelse bondscoach Gareth Southgate om Kane niet in alle duels op te stellen. Mocht Kane ontbreken tegen de Belgen dan is de kans groot dat Everton-aanvaller Dominic Calvert-Lewin zijn vervanger is. Calvert-Lewin maakte al de openingstreffer tegen Wales (3-0).