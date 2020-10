Vier coronabesmettingen bij Royal Antwerp

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Vier coronabesmettingen bij Antwerp

20.47 uur: Bij de Belgische voetbalclub Antwerp hebben vier spelers dit weekend positief getest op het coronavirus. De club maakte de identiteit van de betrokken spelers niet bekend.

Ook een aantal mensen uit de staf testten positief. Alle betrokkenen zijn onmiddellijk in quarantaine gegaan. Ze maken het goed, meldt de club.

Het zijn voor Antwerp de eerste positieve testen binnen de spelersgroep. Eerder leidde het coronavirus in de Belgische competities al tot meerdere besmettingen in de selecties van Racing Genk, Anderlecht en Westerlo.

Golf: Van Dam stelt teleur bij PGA Championship

20.46 uur: De Zuid-Koreaanse Kim Sei-young heeft met de zege op de PGA Championship haar eerste majortitel behaald. De 27-jarige golfster sloot het toernooi op de Aronimink Golf Club in Newton Square in de Verenigde Staten af met een ronde van 63 slagen, de laagste score ooit in de slotronde van het toernooi.

Kim Sei-young had met een totaal van 266 slagen, veertien onder het baangemiddelde, vijf slagen voorsprong op haar landgenote Inbee Park. De Japanse Nasa Hataoka en de Spaanse Carlota Ciganda werden gedeeld derde op zeven slagen.

Anne van Dam sloot het PGA Championship af op een 69e plek. Ze zakte in de uitslag door een ronde van 76 slagen. Ze noteerde een dubbele bogey, drie bogeys en een quadruple bogey op de voorlaatste hole. Daartegenover sloeg ze drie birdies.

Golf: Hatton pakt zege op PGA Championship

18.55 uur: Tyrrell Hatton heeft de BMW PGA Championship in Engeland op zijn naam geschreven. De 28-jarige Engelsman had op de derde dag op de Wentworth Golf Club in Virginia Water in Groot-Brittannië de leiding gegrepen met een ronde van 69 slagen. Met een ronde van 67 slagen op zondag liet hij de koppositie niet meer in gevaar komen.

Hatton eindigde op 269 slagen, 19 onder het baangemiddelde. Daarmee bleef hij de Fransman Victor Perez vier slagen voor. De Brit Andy Sullivan en de Amerikaan Patrick Reed eindigden op vijf slagen als gedeeld derde.

Voor Hatton is het de vijfde zege op de European Tour. De Brit won eerder dit jaar ook de Arnold Palmer Invitational op de PGA Tour.

Joost Luiten haalde op de Wentworth Golf Club de cut niet. De 34-jarige golfer was na rondes van 72 en 75 slagen uitgeschakeld voor de rest van het weekend.

Motorsport: Toerwagentriomfen Coronel en Catsburg

17.28 uur: Met overwinningen voor Tom Coronel in race 2 en Nick Catsburg in race 3 heeft het Wilhelmus tweemaal geklonken tijdens de WTCR-races op de Slovakia Ring.

De laatste keer dat de 48-jarige routinier Coronel een toerwagenrace op WK-niveau won was in 2016 in Portugal toen hij nog in het FIA WTCC uitkwam. In Slovenië waar hij in 2013 ook al zegevierde, reed Coronel met zijn Audi R3 LMS naar het podium na een spectaculaire race, waarin hij vanaf de vijfde plaats startte.

Zijn Belgische team Comtoyou was eveneens succesvol met de Franse race 1-winnaar Berthon. Catsburg is aan een indrukwekkende zegereeks bezig. Na zijn recente overwinningen in de 24 Uren van de Nürburgring en 8 Uren van Indianapolis met BMW zorgde de Amersfoorter in de slotrace voor een triomf voor Hyundai.

Veldrijden: Alvarado wint Superprestige Gieten

17.10 uur: Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de veldrit in de Superprestige in Gieten gewonnen. De regerend wereldkampioene kwam na vijf ronden solo aan. Op zo’n 30 seconden volgde Annemarie Worst. Lucinda Brand werd derde, voor landgenoten Yara Kastelijn en Denise Betsema.

De Nederlandse veldrijdsters staken er met kop en schouders bovenuit in Gieten. De Belgische Laura Verdonschot was de eerste niet-Nederlandse op de zevende plaats. Voormalig wereldkampioene Sanne Cant uit België eindigde als tiende.

„Dit is zeker een goed begin”, zei Alvarado over haar eerste veldrit. De 22-jarige Rotterdamse was een dag eerder nog als derde geëindigd bij de beloften op het WK mountainbike in Oostenrijk. „Ik wist niet hoe het met de snelheid zou zijn en had in het begin de verkeerde banden. Ik moet nog even dat gevoel op de crossfiets terugkrijgen. Op een gegeven moment dacht ik; ik probeer het gewoon.”

Mannen

Bij de mannen won Toon Aerts. De Belgische renner ging een groot deel van de wedstrijd alleen aan de leiding en kwam solo over de finish. Zijn landgenoten Eli Iserbyt en Laurens Sweeck werden tweede en derde.

Aerts ging er in de tweede ronde alleen vandoor na een val van Iserbyt. Hij hield zijn voorsprong daarna vast. Iserbyt finishte op 24 seconden, Sweeck op 41 seconden. De Nederlander Corné van Kessel werd vierde, voor landgenoot Lars van der Haar.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert deden niet mee in Gieten. De twee wielrenners waren beiden actief op de weg in Gent-Wevelgem.

Motorsport: Prado de beste in Grote Prijs van Spanje

16.59 uur: Motorcrosser Jorge Prado heeft in eigen land de Grote Prijs van Spanje in de MXGP op zijn naam geschreven. De Spanjaard was in beide manches de beste op het circuit in Arroyomolinos nabij de Spaanse hoofdstad Madrid.

Achter Prado eindigde Tim Gajser als tweede. De Sloveense wereldkampioen werd derde in de eerste manche en tweede in de tweede manche. Gajser liep in de WK-stand verder uit op de Italiaan Antonio Cairoli. Die kwam als zevende en zesde over de streep en heeft nu 417 punten. Gajser leidt met 441 punten.

Glenn Coldenhoff eindigde in Spanje als vijfde en vierde. Brian Bogers werd twee keer achtste. Calvin Vlaanderen kwam twee keer als veertiende over de finish.

Motorcrosser Jeffrey Herlings ontbrak in Spanje. De 26-jarige Brabander, in 2018 wereldkampioen in de MXGP, laat zich komende week opereren aan een voet en komt dit jaar niet meer in actie. Herlings staat al weken aan de kant.

Zwemmen: Deelname Heemskerk aan ISL onzeker door coronabesmetting

14.18 uur: Zwemster Femke Heemskerk heeft in de aanloop naar de International Swimming League (ISL) in Boedapest positief getest op het coronavirus. De 33-jarige Heemskerk is klachtenvrij en hoopt, als ze over een paar dagen een negatieve test aflegt, alsnog mee te doen aan het lucratieve evenement. In de Hongaarse hoofdstad nemen topzwemmers vanuit de hele wereld het in teamverband tegen elkaar op.

„Alle zwemmers die meedoen aan de ISL moeten zich voor vertrek laten testen. Femke bleek positief te zijn, maar ze heeft totaal geen klachten”, zegt coach Marcel Wouda. „Als zich de komende tijd ook geen symptomen ontwikkelen, kan ze - bij een negatieve test - wellicht alsnog meedoen aan de ISL. Maar dat is uiteraard aan de organisatie. Onze eigen artsen achten dat zowel medisch als ethisch verantwoord.”

Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Tamara van Vliet, Valerie van Roon en Thom de Boer gaan komende week sowieso wel naar Boedapest. Gedurende zes weken zitten de deelnemers, begeleiders en officials van de ISL daar in een ’bubbel’. Vanwege het coronavirus is geen publiek welkom in de Duna Aréna. De ISL werd vorig jaar voor het eerst gehouden; toen gingen de zwemmers de hele wereld over voor wedstrijden op diverse continenten.

„Uiteraard staat voor ons allemaal de gezondheid op nummer 1. Maar onze topzwemmers snakken, op weg naar de Olympische Spelen van Tokio, ook naar wedstrijden op het hoogste niveau”, zegt André Cats, technisch directeur van zwembond KNZB. „De ISL is voor Ranomi, Kira en hopelijk ook Femke een mooie gelegenheid om zich eindelijk weer te meten met de wereldtop.”

Motorsport: Petrucci wint op nat Le Mans in MotoGP

14.17 uur: De Italiaanse motorcoureur Danilo Petrucci heeft in de MotoGP de Grote Prijs van Frankrijk op het natte circuit van Le Mans gewonnen. De 29-jarige coureur van Ducati wist in een race vol valpartijen en incidenten overeind te blijven en boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. De Spanjaard Alex Márquez (Honda) rukte vanaf de achttiende startplaats op naar de tweede plek en behaalde zijn eerste podiumplaats in de koningsklasse.

Vlak voor de race trok een flinke regenbui over het circuit. De start werd uitgesteld en de race werd ingekort tot 26 rondes. WK-leider Fabio Quartararo vertrok vanaf poleposition, maar de Fransman moest de eerste plaats direct na de start afstaan aan Petrucci. Heel wat motorcoureurs gingen op het natte asfalt onderuit.

Quartararo kwam als negende over de finish, maar behield wel de leiding in het WK-klassement.

Voetbal: Opnieuw coronageval bij Internazionale

13.41 uur: Opnieuw is een voetballer van Internazionale besmet met het coronavirus. Ditmaal gaat het om vleugelspeler Ashley Young. De 35-jarige Engelsman bevindt zich in thuisquarantaine, zo meldt de Italiaanse club.

Bij Inter zijn er, net als bij Napoli en Genoa, tal van besmettingen. Eerder werd al gemeld dat onder anderen Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar en Ionut Radu besmet zijn met het longvirus.

Voetbal: Kane bij Engeland onzeker voor duel met België

11.05 uur: De kans bestaat dat Harry Kane zondag niet kan spelen in het duel uit de Nations League met België op Wembley. De aanvoerder van de nationale voetbalploeg van Engeland heeft een spierblessure opgelopen tijdens een training, melden Britse media. Kane ontbrak donderdag al in het oefenduel met Wales, maar de verwachting was dat hij tegen de Belgen zou meedoen.

Kane (27) kampte het vorig seizoen al met blessures. Zo onderging hij een operatie aan een van zijn hamstrings die de kans op deelname aan het EK twijfelachtig maakte, totdat toernooi vanwege de coronapandemie met een jaar werd uitgesteld.

Tottenham Hotspur-manager José Mourinho sprak dit seizoen zijn zorg uit over de belastbaarheid van zijn aanvaller en deed een beroep op de Engelse bondscoach Gareth Southgate om Kane niet in alle duels op te stellen. Mocht Kane ontbreken tegen de Belgen dan is de kans groot dat Everton-aanvaller Dominic Calvert-Lewin zijn vervanger is. Calvert-Lewin maakte al de openingstreffer tegen Wales (3-0).