Lara en Yara zijn de ’powergirls’ van Otter

Lara van Ruijven (links) en Yara van Kerkhof zijn blij met elkaar. Ⓒ Hollandse Hoogte

DORDRECHT - Het draaide vooral om de terugkeer van Sjinkie Knegt tijdens de World Cup in Dordrecht, maar ook de meiden van bondscoach Jeroen Otter verdienen een plek in de spotlights. Op zaterdag was er goud voor Suzanne Schulting op de 1500 meter, maar het ’een-tweetje’ tussen ’powergirls’ Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof op de 500 meter gaf andermaal aan dat Oranje meerdere wereldtoppers in huis heeft.