Steun voor Ousmané Dembélé in zijn conflict met FC Barcelona

onze telesportredactie

„Dembélé moet direct vertrekken”, aldus sportief directeur Mateu Alemany van FC Barcelona. „Of de speler verlengt zijn contract of we zoeken naar een andere club”, zei trainer Xavi woensdag al op een persconferentie. De afgelopen tijd kwam de aanvaller nog wel in actie voor Barcelona.

De gesprekken met het kamp-Dembélé over een verlenging van zijn contract begonnen in juli. „We hebben gepraat, gepraat en gepraat”, aldus Alemany. „Barça heeft verschillende aanbiedingen gedaan. Deze aanbiedingen zijn systematisch afgewezen door zijn agenten en nu lijkt het ons duidelijk dat de speler niet verder wil bij Barcelona. We willen spelers die zich inzetten voor ons project en daarom hopen we dat er voor 31 januari een transfer zal plaatsvinden.”

Dembélé kwam in 2017 over van Borussia Dortmund voor een bedrag van 105 miljoen euro, dat via bonussen kon oplopen tot 145 miljoen. Hij was in zijn periode bij Barcelona vaak geblesseerd. In de 129 wedstrijden die hij wel speelde, scoorde de Franse international 31 keer. Gezien de financiële problemen waar de Catalanen in verkeren, kunnen ze het transferbedrag dat Dembélé nu nog kan opleveren goed gebruiken. Als zijn contract eind juni verloopt, kan de Fransman gratis vertrekken.