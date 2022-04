Premium Het beste van De Telegraaf

Zwitser maakt goede indruk tegen Leicester City Yvon Mvogo zorgt voor rust onder de lat bij PSV

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-keeper Yvon Mvogo zit goed in de wedstrijd tegen Leicester City en onderscheidt zich. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Yvon Mvogo lachte na het knappe 0-0 gelijkspel van PSV in de eerste kwartfinalewedstrijd van de Conference League tegen Leicester City van oor tot oor. De Zwitser kreeg van trainer Roger Schmidt in Engeland het vertrouwen, nadat Joël Drommel aangeslagen was door zijn slechte beurt tegen FC Twente, en betaalde dat terug met een degelijk optreden. Schmidt hoopt dat Mvogo in de beslissende fase van het seizoen voor rust onder de lat zorgt en PSV helpt in de jacht op één of meerdere prijzen om te beginnen zondag in het competitieduel met RKC Waalwijk.