Manchester City voorlopig nog in de problemen

De Engelse kampioen was naar het internationaal sporttribunaal CAS gestapt, met als doel om het onderzoek te laten staken. Het CAS verklaarde het beroep van City echter niet-ontvankelijk.

Het sporttribunaal benadrukt dat het onderzoek nog loopt. De financiële controlecommissie van de UEFA heeft de zaak wel al doorgestuurd naar de tuchtcommissie, omdat ze voldoende bewijs denkt te hebben voor gesjoemel met de cijfers door City. De tuchtcommissie moet nog uitspraak doen. Pas als dat is gebeurd, kan eventueel het CAS worden ingeschakeld.

De Engelse club, die in Arabische handen is, dreigt voor een jaar te worden uitgesloten van Europees voetbal. Manchester City zou met de financiële cijfers hebben gerommeld om de regels van Financial Fair Play van de UEFA te omzeilen. De regels schrijven voor dat de uitgaven van een club over een bepaalde periode de inkomsten niet mogen overschrijden.

De UEFA doet sinds maart onderzoek, na publicaties in Der Spiegel en van klokkenluidersplatform Football Leaks. Zij meldden onder meer dat City gerommeld zou hebben met cijfers van sponsorcontracten om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. Ook zou de club honderden miljoenen euro’s hebben ontvangen via zwaar overgewaardeerde sponsorcontracten met bevriende partijen.

De Europese bond deed eerder onderzoek naar mogelijk gerommel bij Paris Saint-Germain. Het CAS droeg de UEFA in maart echter op het onderzoek te staken, omdat de bond zich niet aan de eigen regels had gehouden.