Tóch zondag rentree Fabio Jakobsen in door sneeuwval ingekorte etappe

Aanvankelijk zou er vanwege de vele sneeuwval helemaal niet gereden worden. Nu is er bekend gemaakt, dat alleen de laatste zestig kilometer afgewerkt zullen worden. Of en hoe de tweede rit van maandag in Konya kan doorgaan is nog afwachten. Het peloton moet dan door dezelfde regio. Vorig jaar werd de ronde geschrapt door het coronavirus.

Jakobsen werd vorig jaar augustus in de massasprint aan het einde van de eerste rit in Polen op hoge snelheid klemgereden door Dylan Groenewegen en raakte daarbij zwaargewond. De etappekoers in Turkije met veel relatief vlakke etappes is volgens Jakobsen een goede manier om weer te beginnen. „Het is spannend, ik ben een beetje nerveus, de eerste keer terug in het peloton”, zei Jakobsen eerder van de week al. „Al ben ik een beetje bang, ik kijk er ook naar uit. Deze koers is een goede voorbereiding voor de rest van het seizoen en de rest van mijn carrière.”