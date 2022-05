Verstappen loopt met derde plek in Monaco verder uit op Leclerc

In de slotfase was het billenknijpen voor Pérez, die in de nek werd gehijgd door zijn drie achtervolgers. Inhalen is vrijwel onmogelijk in Monaco, maar een foutje is snel gemaakt op het nauwe stratencircuit. Uiteindelijk hield de Red Bull-rijder stand en finishten de vier topcoureurs binnen drie seconden van elkaar.

Pérez boekte in Monaco zijn eerste overwinning van het seizoen. Verstappen won tot dusver vier races. Leclerc schreef twee GP’s op zijn naam. Verstappen gaat nog steeds aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft nu een voorsprong van negen punten op zijn Monegaskse rivaal: 125 om 116.

Regen

De start van de Grand Prix van Monaco stond oorspronkelijk voor 15.00 uur gepland, maar werd uitgesteld vanwege de regen. Er werd nog wel even gestart achter de safety car, maar na twee opwarmrondes besloot de wedstrijdleiding dat het onverantwoord was om te racen. Alle coureurs moesten terug de pits in, omdat de regen met bakken uit de hemel kwam. In de pitboxen van hun teams moeten ze wachten tot het minder hard ging regenen.

De coureurs reden nog wel twee opwarmrondes achter de safety car, voordat de wedstrijdleiding besloot dat het onverantwoord was om de race te beginnen. Ⓒ AFP

Ruim een uur later dan de bedoeling was, ging de GP van Monaco eindelijk van start. Het begon chaotisch. De Canadees Nicholas Latifi verremde zich al in de eerste ronde achter de safetycar en schoof met zijn Williams de vangrails in. Hij moest naar de pits om een nieuwe neus voor zijn auto te halen.

Leclerc en Sainz reden op de opdrogende baan voorop, maar na de pitsstops veranderde de situatie. Leclerc werd naar zijn zin te vroeg naar binnengehaald door Ferrari om zijn intermediate-banden te vervangen door slicks. Verstappen, die wat later naar binnen ging, kwam precies voor de Monegask weer de baan op. Pérez profiteerde het meest van alle bandenwissels en nam de leiding, voor Sainz en Verstappen.

Mick Schumacher rijdt zijn auto doormidden. Ⓒ Pool via REUTERS

Haas

In de 28e ronde maakte Mick Schumacher een flinke klapper waarbij zijn auto doormidden brak. De Duitser stapte ongedeerd uit. Even daarvoor was zijn Kevin Magnussen, zijn teamgenoot bij Haas, ook al uitgevallen. Omdat de vangrail moest worden gerepareerd werd de race stilgelegd. De coureurs moesten weer terug naar de pits.

Na de herstart ontstond een strijd tussen de twee Red Bulls, die op de mediumbanden reden, en de Ferrari's op de harde banden. Ronden lang reden Pérez, Sainz, Verstappen en Leclerc kort achter elkaar door de straten van Monaco. Inhalen bleek zoals zo vaak onmogelijk.

Vanwege het oponthoud kon niet de volledige raceafstand worden afgelegd. Twee uur na de officiële start viel de zwart-wit geblokte vlag en kon Red Bull twee podiumplaatsen vieren. Vorig jaar zegevierde Verstappen in Monte Carlo.