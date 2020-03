Beluister hier de voetbalpodcast: ’Ajax haalt in titelrace oude truc uit’

Er wordt teruggeblikt op het afgelopen weekeinde met de toppers Ajax - AZ (0-2) en PSV - Feyenoord (1-1). „Het is AZ nog nooit zo makkelijk gemaakt in een topwedstrijd. Ajax zette letterlijk de poort open en werd door AZ zo heel rustig naar de slachtbank geleid”, aldus Ajax-volger Verweij. Ook chef voetbal Driessen is hard in zijn oordeel: „Dit was armoe troef, dat verwacht je niet van een Ajax met zoveel topspelers.”

Ook wordt er stilgestaan bij de VAR, tijdens Ajax - AZ in handen van de onervaren Clay Ruperti. „Dat Tagliafico woensdag in de beker op het veld staat tegen FC Utrecht is natuurlijk wel schandalig”, doelt Driessen op de actie van de Ajax-verdediger, waarbij hij op het been van AZ-speler Jonas Svensson ging staan. „Dat is natuurlijk rood.” Ook vindt Driessen dat Ajax een strafschop had moeten krijgen. „Die actie van Leeuwin waar hij Tagliafico in het gezicht slaat, dat is gewoon een penalty.”

Verder bestaat volgens Verweij de kans dat Ajax-directeur Marc Overmars op korte termijn bij AZ gaat aankloppen voor Clavin Stengs, Myron Boadu en Owen Wijndal. „Dat gaat natuurlijk toch in de koppen van die spelers zitten. Toen Frank de Boer bij Ajax nog trainer was, werd er tijdens de persconferentie gezegd dat Guus Hupperts een interessante speler was, die heeft daarna volgens mij drie seizoenen geen bal meer geraakt. Het is een oude Ajax-truc en het zou me niet verbazen als dat ook binnenkort weer zou gebeuren.”

Driessen zag afgelopen weekeinde verder een sterk Feyenoord tegen PSV. „Er zat veel meer in voor ze. Ik vond Feyenoord eindelijk goed spelen. Maar het zelfbewustzijn ontbrak. Ze hadden niet door dat PSV op apegapen lag en dat je dan moet doorpakken. Dat deden ze niet.” Verweij vult aan. „Als Feyenoord had gewonnen, dan hadden ze wel weer meegedaan in de titelrace.

Tot slot kijken we vooruit naar de halve finales in de beker, met woensdagavond FC Utrecht - Ajax en donderdagavond Feyenoord - NAC Breda. En wordt het plan van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB en verantwoordelijk voor het jeugdvoetbal, om het principe van winnen en verliezen bij jeugdvoetbal af te schaffen onder de loep genomen. „Dat is de grootste onzin. Als je niet wilt dat mensen verliezen, dan zorg je dat er geen winnaars zijn, want dan heb je ook geen verliezers. Het is van een kleuterschoolniveau.”