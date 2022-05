Ajax-trainer Ten Hag geniet van finaleplaats Feyenoord: ’Dat is toch geweldig?’

„We hebben jarenlang achter de feiten aangelopen in Europa”, vervolgt Ten Hag. „Maar Ajax heeft de finale van de Europa League gespeeld en nu staat Feyenoord in de finale van de Conference League. En Rangers staat nu met een Nederlandse trainer in de finale van de Europa League”, doelde hij op Giovanni van Bronckhorst. „Dat is goed nieuws voor het Nederlandse trainersgilde.”

„Clubs uit Nederland zijn Europees voetbal de laatste jaren anders gaan benaderen”, weet Ten Hag. „Ik vind de top van de Eredivisie ook veel sterker geworden, als je ook kijkt naar AZ, FC Utrecht en Vitesse. Ook FC Twente is weer helemaal terug.”

Feyenoord plaatste zich donderdag met een gelijkspel tegen Olympique Marseille (0-0) voor de finale van de Conference League, na de zege van vorige week in De Kuip (3-2). Op 25 mei is AS Roma de tegenstander in de finale in Tirana.

Ajax-verdediger Noussair Mazraoui in actie tijdens de verloren bekerfinale tegen PSV. Ⓒ ProShots

Noussair Mazraoui

Ten Hag kan zondag weer een beroep doen op Noussair Mazraoui. De rechtsback heeft afgelopen week weer volledig meegetraind. Ook Steven Berghuis, Edson Álvarez en Devyne Rensch zijn fit om de mogelijke kampioenswedstrijd mee te maken.

Ajax wordt zondag voor de 36e keer kampioen als het wint van AZ en PSV een paar uur later van Feyenoord verliest in De Kuip. Ten Hag is vooral bezig met zijn eigen ploeg, zo vertelde hij op een persconferentie. „Voor de geblesseerde Lisandro Martínez, Antony, Ryan Gravenberch, Remko Pasveer en Perr Schuurs is het seizoen al voorbij. Maar we hebben nog steeds een goede selectie”, zei Ten Hag. „De sfeer is goed, de jongens zijn scherp. Ze hebben er erg veel zin in.”

"Die euforie neemt Feyenoord mee, maar ik kijk voorlopig alleen naar mijn eigen ploeg"

Ten Hag wilde niet zeggen of hij net als afgelopen week tegen PEC Zwolle voor een systeem met twee aanvallers kiest. „We hebben nu ook Mazraoui en Berghuis terug”, zei hij. „Dat geeft me meer mogelijkheden. Jullie zullen zondag wel zien hoe we het gaan doen. Maar we zijn er klaar voor.”

Seizoen redden

Ten Hag kan met een derde landstitel op rij afscheid nemen van Ajax, dat in 2020 ook bovenaan stond toen het seizoen vanwege corona zonder kampioen werd afgebroken. Onder de nieuwe trainer van Manchester United vond Ajax aansluiting bij de subtop van Europa, met een plaats in de halve in finale van de Champions League in 2019 als uitschieter.

De landstitel moet het huidige seizoen van Ajax redden, na een mislukte bekerfinale tegen PSV en het verloren tweeluik met Benfica in de achtste finales van de Champions League. Mede door blessures valt het spel de laatste maanden tegen. „Maar we hebben in de Eredivisie bijna alleen maar gewonnen”, wees Ten Hag op een serie van vijftien competitieduels en veertien overwinningen.

Herkansing

Als Ajax zondag geen kampioen wordt, dan krijgt het volgende week nog een herkansing tijdens een midweekse thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen en een uitduel met Vitesse op de laatste speeldag. PSV, dat 4 punten minder heeft, speelt na Feyenoord nog tegen NEC en PEC Zwolle. Ten Hag verwacht dat PSV het lastig krijgt tegen Feyenoord, dat zich donderdagavond tijdens een zwaar uitduel met Olympique Marseille voor de finale van de Conference League plaatste. „Die euforie nemen ze mee”, voorspelde hij. „Maar ik kijk voorlopig alleen naar mijn eigen ploeg. We moeten winnen van AZ.”

Pijnlijke herinneringen

Ajax bewaart pijnlijke herinneringen aan 8 mei, de datum waarop de club aanstaande zondag theoretisch kampioen kan worden. Drie jaar geleden verspeelde het op 8 mei in de laatste minuut van het verloren thuisduel met Tottenham Hotspur (2-3) een plek in de finale van de Champions League. En op 8 mei 2016 greep de club door een gelijkspel tegen De Graafschap (1-1) naast de landstitel. Ook de verloren bekerfinale van 8 mei 2011 tegen FC Twente (3-2) ligt nog redelijk vers in het geheugen.

Ajax heeft de laatste zes wedstrijden op 8 mei niet gewonnen. In 1977 was Roda JC te sterk (1-2), in 1988 FC Groningen (2-1) en in 1994 Willem II (2-1). De club uit Amsterdam won in 1966 voor het laatst op 8 mei. Willem II werd toen met 3-1 verslagen.

