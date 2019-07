PSG koopt Senegalees voor 32 miljoen euro

De Senegalese middenvelder heeft tot juni 2023 getekend in Parijs. De Franse topclub betaalt naar verluidt 32 miljoen euro voor Gueye. De 29-jarige Gueye speelde sinds 2016 108 wedstrijden voor Everton. Daarvoor speelde hij voor Aston Villa en OSC Lille.

„Na de Afrika Cup wil ik mijn loopbaan nieuw leven inblazen door over te stappen naar PSG, een van de meest gestructureerde en ambitieuze clubs van Europa”, zei Gueye. „Ik kan niet wachten om in de geweldige sfeer van het Parc des Princes te spelen, want die heeft tijdens mijn tijd in Frankrijk veel indruk gemaakt.”