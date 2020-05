Enorme vangst Van Gerwen: een haai en een marlijn van 280 kilo

Op de achtergrond is de marlijn van 280 kilo te zien die door Michael van Gerwen aan de haak werd geslagen.

Amsterdam - In tijden van corona strijkt Michael van Gerwen weer iets vaker neer aan de waterkant van de plaatselijke visvijver in zijn woonplaats Vlijmen. Daar gooit de drievoudig wereldkampioen darts zijn hengel uit en zoekt hij de rust op. „Gewoon even helemaal niets. Heerlijk is dat”, zegt hij na anderhalf uur vissen zonder resultaat. „Als je iets vangt is het hartstikke mooi meegenomen, maar ik ga er meer naartoe om te ontspannen.”