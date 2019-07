Frenkie de Jong krijgt knuffel van Iniesta

Bij de Japanse club spelen Sergi Samper, David Villa en Andres Iniesta. De laatste is één van de grootste clubiconen uit de geschiedenis van Barcelona. De 35-jarige middenvelder vertrok in 2018 uit Catalonië. Hij geniet een heldenstatus bij de fans van Barcelona en is in heel Spanje uitermate populair..

Bekijk ook: Debuut Frenkie de Jong voor Barça

Zijn voormalig ploeggenoten kwamen woensdag allemaal even langs voor een knuffel van de man die Nederland in 2010 in rouw dompelde met zijn winnende doelpunt in de WK-finale. Ook Frenkie de Jong kreeg een warm welkom van de bescheiden Iniesta. Het tweetal werd gelijk op de gevoelige plaat vastgelegd. Die foto stond op de voorpagina van El Mundo Deportivo, een grote Spaanse sportkrant.

Wisel Kobe en Barcelona staan donderdag om 11.00 uur Nederlandse tijd tegenover elkaar

Bekijk hieronder de beelden van de ontmoeting: