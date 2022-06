Ajax plant oefenduels tegen Duitse clubs

SV Meppen speelt in Duitsland op het derde niveau en Paderborn komt uit in de tweede Bundesliga. Vorig jaar was Paderborn ook al een tegenstander van Ajax in de voorbereiding. Destijds wonnen de Amsterdammers met 4-1 door goals van onder andere Sébastien Haller.

Ajax verblijft van maandag 27 juni tot en met 2 juli in De Lutte voor een trainingskamp. De Amsterdammers spelen zaterdag 6 augustus de eerste wedstrijd in de Eredivisie. Fortuna Sittard is die dag in Limburg de opponent.