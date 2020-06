Moment van toen: Oranje begint EK met 3-0 zege op Italië

9 juni 2008 Oranje begint EK met 3-0 zege op Italië

Nederland kent onder leiding van bondscoach Marco van Basten een perfecte aftrap op het EK in Oostenrijk en Zwitserland door in de eerste groepswedstrijd Italië te verslaan met 3-0.

Vooraf was met vrees gekeken naar de poule des doods, waarin Italië, Frankrijk en Roemenië de tegenstanders waren, maar na de vliegende start tegen de Azzurri rolt Oranje er moeiteloos doorheen.

Ruud van Nistelrooy tekent in Bern voor de openingsgoal, waarna Wesley Sneijder op zijn verjaardag de score verdubbelt met een poeier na slim terugkoppen van Dirk Kuyt. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor Giovanni van Bronckhorst, die op een cruciaal moment bij een 1-0 voorsprong een inzet van de doellijn haalt en in de slotfase de 3-0 binnen kopt.