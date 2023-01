Titelgevecht Verhoeven tegen Plazibat uitgesteld door blessure kampioen

Er was bij de ingang van de evenementenhal nabij het Centraal Station zelfs een rode loper uitgerold. Tientallen vip’s waren op uitnodiging aanwezig. Het is iets wat alleen mogelijk is als de King of Kickboxing zijn opwachting maakt. Na vijf kleinere evenementen, waarvan er nog twee moeten plaatsvinden, wilde Glory in maart niet voor niets terugkeren in de Gelredome. Het 34.000 stoeltjes tellende voetbalstadion dat Verhoeven al meermaals deed vol stromen.

Het evenement behoudt ondanks de verplaatsing wel zijn ’Collision’-stempel mee, zoals de mega-events worden gelabeld. Het wordt de vierde keer dat Verhoeven, die in mei als acteur op het witte doek te zien zal zijn, als hoofdact fungeert bij een dergelijk evenement.

Lange tijd leek Alistair Overeem (rechts) de volgende tegenstander van Rico Verhoeven (links) te worden. Ⓒ ANP/HH

Alistair Overeem

Ongeveer vier maanden geleden verscheen de kampioen ook al in de ring in het Arnhemse voetbalstadion. Niet om te vechten, maar om een uitdaging van Alistair Overeem te accepteren na diens overwinning op Badr Hari. De twee zouden eigenlijk al in het najaar van 2021 tegen elkaar vechten, maar een blessure van Overeem gooide roet in het eten.

Verhoeven nam het vervolgens op tegen Jamal Ben Saddik en boekte, ook in de Gelredome, misschien wel de meest heroïsche overwinning van zijn loopbaan. Met een kapot oog trakteerde hij de Marokkaan op een knock-out. Na de zege van Overeem (42) op Hari lag de weg open voor een herkansing, maar ditmaal gooide een positieve dopingtest van de routinier roet in het eten. Het management van de Overeem zei bijna twee maanden geleden de uitslag van de b-staal met vertrouwen tegemoet te zien, maar kon gisteren desgevraagd nog geen uitsluitsel geven.

Antonoi Plazibat na zijn overwinning op Raul Catinas. Ⓒ Glory

Antonio Plazibat

En dus schakelde Glory door naar Plazibat, de Kroaat rond wie de afgelopen twee jaar een enorme hype is ontstaan. De 29-jarige hard hitter maakte indruk met vier knock-outs op een rij, waarvan zijn laatste zelfs werd verkozen tot meest spectaculaire van 2022. Al moet gezegd worden dat Plazibats vier laatste tegenstanders niet bepaald hoogvliegers waren. Tarik Khbabez, Benjamin Adegbuyi en Raul Catinas behoren op dit moment niet tot de top van de zwaargewichtdivisie.

Toch is Plazibat momenteel de meest logisch tegenstander voor Verhoeven. Wie vier keer op een rij wint in een divisie waarin enkele klap einde verhaal kan betekenen, is gewoon steady en sterk. Daarnaast heeft Plazibat zichzelf commercieel aantrekkelijk gemaakt. Hij heeft het vuurtje de afgelopen maanden flink opgestookt en Verhoeven via social media meermaals geprovoceerd. Noem het overdreven, noem het kinderachtig, het zorgt voor bad blood, zoals de Engelsen dat noemen: rivaliteit. Precies wat Glory graag ziet.

Het grote publiek krijgt nu twee levensgevaarlijke vechters in één ring. Mannen die elkaar overduidelijk niet mogen. De fans kunnen niet wachten om te zien hoe het afloopt wanneer ze elkaar in de ring ontmoeten. Glory werkt inmiddels samen met streamingsdienst Videoland en is in Nederland niet meer afhankelijk van pay-per-views, natuurlijk wil het nog steeds zoveel mogelijk kaartjes verkopen en stadions vullen. De kans dat dat lukt is op dit moment het grootst met Plazibat als tegenstander van Verhoeven.

Rico Verhoeven bleek opnieuw een maatje te groot voor Hesdy Gerges. Ⓒ HIT IT

Tien jaar

Verhoeven kwam in oktober voor het laatst in actie. Hij vocht toen op zijn eigen evemenent Hit It tegen Hesdy Gerges en won eenvoudig. Zijn laatste Glory-gevecht dateert echter alweer van oktober 2021, bijna anderhalf jaar geleden. Glory verklaarde in een eerder stadium dat een kampioen jaarlijks minimaal één keer in actie moet komen. Topman Scott Rudmann zei zelfs dat Verhoeven, inmiddels bijna tien jaar kampioen, zijn titel kwij kon raken. Uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten als hij werd opgediend en werd voor Verhoeven een uitzondering gemaakt. Mede vanwege zijn staat van dienst, maar ook vanwege een blessure die begin vorig jaar parten speelde en het feit dat Glory er in het verleden zelf ook niet altijd in slaagde om Verhoeven tijdig een partij aan te bieden.

Rico Verhoeven tijdens zijn partij met Jamal Ben Saddik. Ⓒ ANP/HH

Glory wilde Plazibat aanvankelijk tegenover Jamal Ben Saddik zetten. Beide teamgenoten zagen dat echter niet zitten en weigerden. Rudmann verklaarde daarop dat beiden niet meer in actie zouden komen totdat ze het voorstel van Glory zouden accepteren. Uiteindelijk werd daar van afgezien en werd Plazibat gekoppeld aan Catinas, met wie hij zoals gezegd genadeloos afrekende.