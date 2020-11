Diemers met Feyenoord terug naar Fortuna: ’Hier is dan meteen heisa in de tent’

Mark Diemers moet van zijn coach ’wat meer lef tonen in de laatste fase’. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Toen Mark Diemers afgelopen zomer werd aangetrokken door Feyenoord, leek hij een breedteversterking te zijn. Maar de reservebank heeft hij tot nu toe alleen van afstand gezien. In tien van de elf tot nu toe gespeelde wedstrijden was Diemers basisspeler. „Het is gebleken dat ik snel in het niveau mee kon en weinig aanpassingstijd nodig heb gehad. Daar ben ik superblij om”, aldus de 27-jarige Fries, die zondag met Feyenoord op bezoek gaat bij zijn vorige club Fortuna Sittard.