Valentijn Driessen: ’Clarence Seedorf geen gekke gedachte’

Kassa bij Davy Klaassen

Davy Klaassen lijkt niet van plan zijn zwaarbevochten basisplaats zonder slag of stoot weer in te leveren. De middenvelder van Ajax deed tegen FC Twente zijn bijnaam ’Mister 1-0’ eer aan en had daarmee een aandeel in de verdiende en uiteindelijk ruime zege van de koploper: 5-0.