Go Ahead Eagles in slotminuut naast Heerenveen

De opmerkelijke doelcijfers van Heerenveen voor aanvang bleken een voorbode voor de teleurstellende eerste helft. Het elftal van trainer Kees van Wonderen had in de eerste negen duels slechts acht doelpunten gemaakt én acht tegentreffers geïncasseerd. Het leek er in De Adelaarshorst lange tijd niet op dat dit zou veranderen.

Geel voor schwalbe

Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk kwam niet veel verder dan een van richting veranderd schot. Bobby Adekanye was namens Go Ahead één keer dreigend, maar na een valpartij in het strafschopgebied kreeg hij geel voor een schwalbe. Tibor Halilović, terug in de basis van Heerenveen, knalde vlak voor rust nog op de paal.

Heerenveen heeft de leiding genomen, maar wint uiteindelijk net niet. Ⓒ Pro Shots

Aan het begin van de tweede helft was het wel raak voor de bezoekers. Amin Sarr werd nog gestuit door Jeffrey de Lange, maar Thom Haye scoorde alsnog met een harde schuiver. Heerenveen-keeper Andries Noppert, die net als Van Wonderen een verleden bij Go Ahead heeft, redde vervolgens nog knap op een inzet van Stokkers. Nadat een treffer van Sylla Sow werd afgekeurd wegens buitenspel leek Heerenveen veilig, maar in de blessuretijd werkte Stokkers alsnog de 1-1 binnen.