Van der Poel onder indruk van ’concurrent’ Van Aert

Mathieu Van der Poel. Ⓒ Hollandse Hoogte

Samen vochten ze al aardig wat koersen uit, vaak in de modder van een veldrit. En nog vaker trok Mathieu van der Poel aan het langste eind. Toch is Wout Van Aert de eerste van de twee die een Tour-etappe wint. ’VDP’ koos ervoor om deze zomer niet met de Tour mee te doen, maar aan een wereldbeker mountainbiken. Hij zag de Belg maandag zegevieren in de Ronde van Frankrijk en was onder de indruk.