Annan tot en met WK 2022 bondscoach van hockeysters

Motorsport: TT Circuit in Assen opent seizoen WK Superbike

14.15 uur: Het TT Circuit in Assen opent volgend jaar het nieuwe seizoen in het wereldkampioenschap Superbike. De races staan op de voorlopige kalender die de organisatie uitbracht op 24 en 25 april.

Het kampioenschap telt vooralsnog dertien weekeinden, met voornamelijk races in Europa. In het najaar zijn races gepland in Argentinië, Indonesië en Australië. Plaats en datum van de slotrace zijn nog niet bekend.

De organisatie spreekt met klem van een voorlopige kalender, omdat de ontwikkeling en gevolgen van de coronapandemie nog niet zijn te overzien. Op 31 maart en 1 april zijn testraces op het circuit van Barcelona gepland.

Michael van der Mark is de enige Nederlander in de klasse van de zware motoren. De Rotterdammer eindigde afgelopen seizoen, in zijn laatste jaar in het fabrieksteam van Yamaha, als vijfde. Komend seizoen komt hij uit op een BMW.

Voetbal: Real Madrid heeft Benzema terug, maar is Hazard kwijt

14.15 uur: Real Madrid heeft Karim Benzema weer terug. De Franse spits behoort tot de selectie voor het duel met Sjachtar Donetsk in de Champions League. Eden Hazard gaat niet mee naar Oekraïne, hij staat voorlopig aan de kant met een spierblessure.

Benzema, met vier doelpunten de clubtopscorer van Real in de Spaanse competitie, ontbrak de afgelopen weken vanwege een blessure. Zonder Benzema en de eveneens geblesseerde aanvoerder Sergio Ramos kwamen de Madrilenen in La Liga niet verder dan 1-1 bij Villarreal en verloren ze zaterdag van Alavés (1-2). Hazard viel toen al na een half uur spelen geblesseerd uit. De 'Rode Duivel', die na veel fysieke problemen eindelijk weer fit was, heeft een spierblessure in zijn rechterbovenbeen. Het is niet duidelijk hoe lang Hazard is uitgeschakeld.

Trainer Zinedine Zidane neemt 21 spelers mee naar Kiev. Met een zege op Sjachtar Donetsk plaatst Real Madrid zich voor de knock-outfase van de Champions League. Benzema tekende dit seizoen in drie wedstrijden in het Europese bekertoernooi voor twee doelpunten.

Hockey: Annan tot en met WK 2022 bondscoach van hockeysters

14.14 uur: Alyson Annan is tot en met het WK van 2022 de bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Het aflopende contract van Annan werd eerder al verlengd tot en met de uitgestelde Olympische Spelen van 2021, maar er wordt nu een jaar extra aan de overeenkomst toegevoegd.

Het WK van 2022 wordt van 1 tot en met 17 juli in Nederland en Spanje gespeeld. "Ik mag sinds oktober 2015 als bondscoach met de beste hockeysters van Nederland werken en beleef daar nog iedere dag veel plezier aan. Ik verheug me daarom op de komende periode waarin we het EK, de Olympische Spelen én het WK zullen spelen", zei Annan over haar verlenging.

De 47-jarige Annan werd met Oranje Europees kampioen in 2017 en 2019. In 2018 werd ook de wereldtitel veroverd. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 moest Oranje genoegen nemen met zilver.

Voetbal: FA start onderzoek naar gedrag voetballer Cavani op social media

11:14 uur De Engelse voetbalbond FA is een onderzoek gestart naar vermeend racistisch gedrag van Edinson Cavani op sociale media. De Uruguayaanse spits van Manchester United zou op Instagram het woord ’negrito’ hebben gebruikt.

De 33-jarige Cavani beantwoordde een berichtje waarin hij werd gefeliciteerd met twee doelpunten met „gracias negrito.” Volgens United heeft de term ’negrito’ in Engeland een andere lading dan in Zuid-Amerika. De club heeft Cavani daarover geïnformeerd en de aanvaller heeft de post vervolgens verwijderd.

De FA presenteerde voorafgaand aan het lopende seizoen nieuwe regelgeving met betrekking tot racistische en discriminerende uitlatingen. Spelers die zich schuldig maken aan racistisch gedrag worden voor minimaal drie duels geschorst.

Cavani bezorgde United zondag met twee doelpunten een overwinning op Southampton (2-3). De winnende goal viel pas in blessuretijd.

Voetbal: Drie Nederlandse arbiters actief in Champions League

10:30 uur De scheidsrechters Danny Makkelie, Björn Kuipers en Serdar Gözübüyük komen deze week in actie in de Champions League.

Makkelie leidt dinsdag het duel tussen Borussia Mönchengladbach en Internazionale in groep B. De Duitse ploeg staat bovenaan met 8 punten, Inter onderaan met 2 punten.

Kuipers is aangesteld voor de wedstrijd FC Porto - Manchester City op dinsdag. De Engelse club leidt groep C en is al zeker van een plaats in de knock-outfase, Porto heeft als nummer 2 ook een grote kans om de achtste finales te bereiken.

Gozübüyük fluit woensdag het duel tussen Club Brugge en FC Zenit uit Sint-Petersburg. Brugge staat derde in groep F met 4 punten, de Russische tegenstander staat onderaan met 1 punt.

Voetbal: Manchester United mogelijk zonder keeper De Gea tegen PSG

07:30 uur Manchester United kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain mogelijk niet beschikken over keeper David de Gea (30). De Spaanse doelman liep afgelopen weekend in de Premier League een knieblessure op.

„We moeten een kleine check doen als het gaat om de blessure van De Gea. Hopelijk is hij in orde voor woensdag, maar dat weet ik niet zeker”, aldus trainer Ole Gunnar Solskjaer.

De Gea werd zondag in de uitwedstrijd tegen Southampton in de rust gewisseld omdat hij met zijn knie tegen een doelpaal had gestoten bij de 2-0 van James Ward-Prowse. Op het moment dat De Gea werd gewisseld stond United met 2-0 achter. United won uiteindelijk, met Dean Henderson als vervanger, met 3-2.