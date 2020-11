Barcelona kiest voorzitter op 24 januari

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Judo: Tessa Brouwer eerste vrouwelijke voorzitter bond

23.50 uur: Tessa Brouwer is maandagavond gekozen tot voorzitter van de Judo Bond Nederland (JBN). Ze is de eerste vrouw die deze functie gaat uitoefenen. De algemene vergadering riep bovendien Hendrik Koppe uit tot nieuwe bestuurder topsport. Het bestuur van de organisatie is daarmee na de nodige strubbelingen van de afgelopen maanden weer compleet.

Brouwer is in het dagelijks leven rechter en daarnaast beoefenaar van de Japanse discipline aikido. Om deze sport te helpen ontwikkelen was ze onder meer van 1998 tot 2010 lid van de nationale aikido commissie, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter. Sinds 2011 is Brouwer lid van de commissie van beroep van de JBN. De bond beloonde haar in 2016 als Lid van Verdienste met het gouden ereteken.

Voetbal: Verkiezing voorzitter Barcelona op 24 januari

23.20 uur: De verkiezing voor de nieuwe voorzitter van Barcelona wordt op 24 januari gehouden. Het gaat om de opvolging van de eerder dit jaar teruggetreden Josep Maria Bartomeu.

Een van de kandidaten is Joan Laporta, die in de betreffende rol al eerder succesvol was bij Barcelona. Trainer van de club is Ronald Koeman, die enkele maanden geleden een verblijf in Spanje verkoos boven zijn functie bij het Nederlands elftal.

Kunstrijden: Van Zundert (15) wint NRW Trophy 2020

21.54 uur: De 15-jarige Lindsay van Zundert heeft in Duitsland de NRW Autumn Trophy gewonnen. Van Zundert, al tweevoudig Nederlands kampioene bij de junioren, reed pas haar tweede internationale wedstrijd als senior.

Van Zundert verbeterde haar persoonlijk record tot 53,05 punten op de korte kür. De Duitse Nicole Schott, die toen eerste stond (62,72 punten), trok zich terug voor de vrije kür. Met een fantastische score van 113,87 punten werd Van Zundert eerste op de lange kür en klonk het Wilhelmus na een totaalscore van liefst 166,92 punten.

Ze bleef hiermee de Zweedse Josefin Taljegard (152,13 punten) en Jenni Saarinen uit Finland (147,95 punten) ruim voor. Het is de hoogste score die een Nederlandse kunstrijdster in het nieuwe jurysysteem ooit heeft behaald.

Schaatsen: Japanse schaatsers mijden WK afstanden vanwege veiligheidsredenen

18.24 uur: De Japanse schaatsploeg komt begin volgend jaar niet naar Heerenveen voor de WK afstanden en twee wereldbekerwedstrijden. De schaatsbond van het land zet vraagtekens bij de veiligheid van het evenement en benadrukt dat deelnemers geen punten voor deelname aan de Olympische Spelen kunnen behalen.

Wereldtoppers als Nao Kodaira en Miho Takagi komen dus niet in actie in Thialf. Johan de Wit, de Nederlandse bondscoach van Japan, noemt de beslissing om niet deel te nemen „heel erg jammer.”

„Maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel weer”, vertelt hij aan Schaatsen.nl. „Wij zien op televisie coaches die onder hun mondkapje door aan het coachen zijn en we zien mensen elkaar omhelzen. Dat kunnen wij hier moeilijk bevatten. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over de hotels in Nederland. Het personeel zit niet in die bubbel, dus hoe gaat dat precies?”

Vanwege de coronapandemie moest flink het mes worden gezet in de schaatskalender van dit seizoen. Er zijn nu nog vier toernooien over die allemaal in Heerenveen worden afgewerkt. De EK allround en sprint worden op 16 en 17 januari verreden, gevolgd door twee weekenden met wereldbekerwedstrijden. De WK afstanden zijn voor 11 tot en met 14 februari op de agenda gezet.

Volleybal: EK-kwalificatie volleyballers weer verplaatst

16.59 uur: De tweede ronde van de EK-kwalificatie die de Nederlandse volleyballers van 15 tot en met 17 januari 2021 in Topsportcentrum Rotterdam zouden afwerken, is uitgesteld. De duels met Zweden en Kroatië kunnen geen doorgang vinden vanwege de geldende coronamaatregelen.

Het is de tweede keer dat de EK-kwalificatie vanwege corona wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zouden de wedstrijden al in augustus en september van dit jaar worden gespeeld met uit- en thuiswedstrijden. Nu volgt een tweede uitstel naar waarschijnlijk mei. Volleybalbond Nevobo is hierover nog in onderhandeling. Speeldata en -locatie zijn nog niet bekend.

De volleyballers hoeven ook niet naar Kroatië voor de eerste driekamp van 8 tot en met 10 januari. Ook die wedstrijden worden verzet naar een nog nader te bepalen datum.

De Nederlandse mannen moeten zich in poule A zien te plaatsen voor het EK, dat in 2021 wordt gespeeld in vier gastlanden: Polen, Tsjechië, Estland en Finland. De nummers 1 van de zeven poules en de vijf beste nummers 2 plaatsen zich voor de eindronde.

Voetbal: Thomas Lam vijf duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk

15.14 uur: Verdediger Thomas Lam mist de komende vier duels van PEC Zwolle. De Fin accepteerde maandag een schikkingsvoorstel van vijf wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

Lam maakte zaterdag in de slotfase van de uitwedstrijd tegen VVV (2-2) een slaande beweging richting zijn tegenstander Giorgos Giakoumakis. Scheidsrechter Rob Dieperink gaf hem daarvoor een rode kaart.

Lam had nog een voorwaardelijke straf van een duel openstaan. Hij mist de wedstrijden van PEC Zwolle tegen Vitesse, Ajax, Excelsior en FC Emmen.

Motorsport: Bendsneyder stapt over van Moto2 naar WK Supersport

14.44 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder rijdt komend seizoen in het wereldkampioenschap Supersport, een mondiale klasse voor 600cc-motoren. De Rotterdammer heeft een contract getekend bij het Nederlandse team EAB Racing van eigenaar Ferry Schoenmakers.

De 21-jarige Bendsneyder kwam de afgelopen vijf jaar uit in het WK wegrace. Na twee seizoenen in de Moto3, waarin hij twee keer als derde eindigde in een grand prix, volgden drie minder succesvolle jaren in de Moto2. Hij reed de laatste twee seizoenen voor het raceteam van Roelof Waninge en teammanager Jarno Jansen. Bendsneyder sloot dit jaar af met de dertiende plek in de Grote Prijs van Portugal.

„Ik ben blij dat ik mijn laatste drie races in de Moto2 in de punten reed. Daardoor ben ik extra gemotiveerd om het goed te doen in de Supersport. De Yamaha R6 waarop ik kom te rijden is niet helemaal nieuw voor mij, dus die ervaring werkt in mijn voordeel”, aldus Bendsneyder.

De kalender van het WK Supersport loopt vrijwel geheel gelijk aan die van het WK Superbike. Het betekent dat Bendsneyder zijn eerste races van dit jaar zal rijden op bekend terrein; op het TT Circuit van Assen staat de seizoenopening gepland.

Voetbal: Bayern München zonder Neuer, Lewandowski en Goretzka naar Madrid

14.25 uur: Bayern München gaat zonder Manuel Neuer, Robert Lewandowski en Leon Goretzka naar Madrid voor het duel met Atlético in de Champions League. De Duitse kampioen is na vier gewonnen groepswedstrijden al zeker van een plek in de knock-outfase. Trainer Hansi Flick geeft drie van zijn vaste krachten daarom rust.

Bij afwezigheid van de vaste doelman Neuer debuteert reservekeeper Alexander Nübel, overgekomen van Schalke 04, tegen Atlético Madrid voor Bayern in de Champions League. De Poolse spits Lewandowski maakte dit seizoen al vijftien doelpunten voor Bayern: twaalf in de Bundesliga en drie in Europees verband. Flick grijpt de kans aan om zijn topscorer even rust te geven, evenals middenvelder Goretzka. „Atlético staat tweede in Spanje, ze hebben de minst gepasseerde defensie en ze zijn de op één na meest scorende ploeg”, zegt Flick. „We kijken uit naar dit duel.”

Bayern München heeft de laatste zestien wedstrijden in Europees verband allemaal gewonnen, een evenaring van het record van Atlético uit 2011-2012. De laatste nederlaag van Bayern dateert van 13 maart 2019, thuis tegen Liverpool (1-3).

Autosport: Formule 2-coureur Ilott: ik kom in 2021 niet uit in de Formule 1

14.24 uur: De Britse coureur Callum Ilott maakt volgend jaar niet zijn opwachting in de Formule 1. De 22-jarige Ilott is de nummer 2 van de Formule 2, achter leider Mick Schumacher.

„Het is tijd dat ik bekendmaak dat mij verteld is dat ik in 2021 niet in de F1 zal racen”, schreef Ilott op Twittter. „Ik ben teleurgesteld, maar ik zal nog harder werken om het te laten gebeuren in 2022.”

Ilott werd net als Schumacher gelinkt aan Haas, dat na dit seizoen afscheid neemt van Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Schumacher maakt deel uit van de opleiding van Ferrari en dat automerk levert de motoren aan Haas. „Het zou een eer zijn Mick te mogen begroeten in ons team”, liet Haas-teambaas Günther Steiner zich recent al ontvallen.

Motorsport: TT Circuit in Assen opent seizoen WK Superbike

14.15 uur: Het TT Circuit in Assen opent volgend jaar het nieuwe seizoen in het wereldkampioenschap Superbike. De races staan op de voorlopige kalender die de organisatie uitbracht op 24 en 25 april.

Het kampioenschap telt vooralsnog dertien weekeinden, met voornamelijk races in Europa. In het najaar zijn races gepland in Argentinië, Indonesië en Australië. Plaats en datum van de slotrace zijn nog niet bekend.

De organisatie spreekt met klem van een voorlopige kalender, omdat de ontwikkeling en gevolgen van de coronapandemie nog niet zijn te overzien. Op 31 maart en 1 april zijn testraces op het circuit van Barcelona gepland.

Michael van der Mark is de enige Nederlander in de klasse van de zware motoren. De Rotterdammer eindigde afgelopen seizoen, in zijn laatste jaar in het fabrieksteam van Yamaha, als vijfde. Komend seizoen komt hij uit op een BMW.

Voetbal: Real Madrid heeft Benzema terug, maar is Hazard kwijt

14.15 uur: Real Madrid heeft Karim Benzema weer terug. De Franse spits behoort tot de selectie voor het duel met Sjachtar Donetsk in de Champions League. Eden Hazard gaat niet mee naar Oekraïne, hij staat voorlopig aan de kant met een spierblessure.

Benzema, met vier doelpunten de clubtopscorer van Real in de Spaanse competitie, ontbrak de afgelopen weken vanwege een blessure. Zonder Benzema en de eveneens geblesseerde aanvoerder Sergio Ramos kwamen de Madrilenen in La Liga niet verder dan 1-1 bij Villarreal en verloren ze zaterdag van Alavés (1-2). Hazard viel toen al na een half uur spelen geblesseerd uit. De ’Rode Duivel’, die na veel fysieke problemen eindelijk weer fit was, heeft een spierblessure in zijn rechterbovenbeen. Het is niet duidelijk hoe lang Hazard is uitgeschakeld.

Trainer Zinedine Zidane neemt 21 spelers mee naar Kiev. Met een zege op Sjachtar Donetsk plaatst Real Madrid zich voor de knock-outfase van de Champions League. Benzema tekende dit seizoen in drie wedstrijden in het Europese bekertoernooi voor twee doelpunten.

Hockey: Annan tot en met WK 2022 bondscoach van hockeysters

14.14 uur: Alyson Annan is tot en met het WK van 2022 de bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Het aflopende contract van Annan werd eerder al verlengd tot en met de uitgestelde Olympische Spelen van 2021, maar er wordt nu een jaar extra aan de overeenkomst toegevoegd.

Het WK van 2022 wordt van 1 tot en met 17 juli in Nederland en Spanje gespeeld. „Ik mag sinds oktober 2015 als bondscoach met de beste hockeysters van Nederland werken en beleef daar nog iedere dag veel plezier aan. Ik verheug me daarom op de komende periode waarin we het EK, de Olympische Spelen én het WK zullen spelen”, zei Annan over haar verlenging.

De 47-jarige Annan werd met Oranje Europees kampioen in 2017 en 2019. In 2018 werd ook de wereldtitel veroverd. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 moest Oranje genoegen nemen met zilver.

Voetbal: Drie Nederlandse arbiters actief in Champions League

10:30 uur De scheidsrechters Danny Makkelie, Björn Kuipers en Serdar Gözübüyük komen deze week in actie in de Champions League.

Makkelie leidt dinsdag het duel tussen Borussia Mönchengladbach en Internazionale in groep B. De Duitse ploeg staat bovenaan met 8 punten, Inter onderaan met 2 punten.

Kuipers is aangesteld voor de wedstrijd FC Porto - Manchester City op dinsdag. De Engelse club leidt groep C en is al zeker van een plaats in de knock-outfase, Porto heeft als nummer 2 ook een grote kans om de achtste finales te bereiken.

Gozübüyük fluit woensdag het duel tussen Club Brugge en FC Zenit uit Sint-Petersburg. Brugge staat derde in groep F met 4 punten, de Russische tegenstander staat onderaan met 1 punt.

Voetbal: Manchester United mogelijk zonder keeper De Gea tegen PSG

07:30 uur Manchester United kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain mogelijk niet beschikken over keeper David de Gea (30). De Spaanse doelman liep afgelopen weekend in de Premier League een knieblessure op.

„We moeten een kleine check doen als het gaat om de blessure van De Gea. Hopelijk is hij in orde voor woensdag, maar dat weet ik niet zeker”, aldus trainer Ole Gunnar Solskjaer.

De Gea werd zondag in de uitwedstrijd tegen Southampton in de rust gewisseld omdat hij met zijn knie tegen een doelpaal had gestoten bij de 2-0 van James Ward-Prowse. Op het moment dat De Gea werd gewisseld stond United met 2-0 achter. United won uiteindelijk, met Dean Henderson als vervanger, met 3-2.