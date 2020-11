Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Manchester United mogelijk zonder keeper De Gea tegen PSG

07:30 uur Manchester United kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain mogelijk niet beschikken over keeper David de Gea (30). De Spaanse doelman liep afgelopen weekend in de Premier League een knieblessure op.

„We moeten een kleine check doen als het gaat om de blessure van De Gea. Hopelijk is hij in orde voor woensdag, maar dat weet ik niet zeker”, aldus trainer Ole Gunnar Solskjaer.

De Gea werd zondag in de uitwedstrijd tegen Southampton in de rust gewisseld omdat hij met zijn knie tegen een doelpaal had gestoten bij de 2-0 van James Ward-Prowse. Op het moment dat De Gea werd gewisseld stond United met 2-0 achter. United won uiteindelijk, met Dean Henderson als vervanger, met 3-2.