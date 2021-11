Verrassend: Europees kampioen Italië mist rechtstreekse plaatsing voor WK

Het was voor de laatste speelronde in Groep C bloedstollend: wie gaat er rechtstreeks naar het WK in Qatar volgend jaar? Italië of Zwitserland? De Italianen moesten op bezoek bij Noord-Ierland, terwijl de Zwitsers thuis speelden tegen Bulgarije.

Italië en Zwitserland stonden in punten gelijk, slechts het doelsaldo (+11) om (+9) was in het voordeel van de Italianen.

Italië

Italië had in de eerste helft heel veel moeite om de Noord-Ierse muur te slechten. Het bleef dan ook 0-0, al kregen ze wel wat kleine kansjes. Lorenzo Insigne schoot vlak na rust net naast. Ondertussen moest Gianliug Donnarumma een redding brengen op een Noord-Ierse inzet.

Federico Chiesa krulde in de 57e minuut een bal net naast. Italië was naarstig op zoek naar een treffer. Maar dat lukte niet en dus moeten de Italianen op herkansing.

Zwitserland

De Zwitsers waren in de eerste 45 minuten continu in de aanval, maar een doelpunt werd niet gemaakt. Wel werd de paal geraakt, tot afgrijzen van het thuispubliek. Meteen na rust scoorde Zwitserland. Noah Okafor kopte een voorzet vanaf links binnen.

Enkele minuten later had Xherdan Shaqiri de stand op 2-0 moeten brengen van een meter of zes, maar hij knalde - wederom voor de Zwitsers - op de paal. In de 57e maakte Ruben Vargas er toch 2-0 van, tot uitzinnige vreugde van de fans. Shaqiri leek het feest compleet te maken in de 63e minuut: 3-0, maar de VAR zag buitenspel. Enkele minuten later viel Cedric Itten in en met zijn eerste balcontact leek hij dan wel voor de belangrijke 3-0 aan te tekenen, maar ook deze treffer ging niet door vanwege buitenspel.

De ontketende Zwitsers wilden zo graag de 3-0 maken en dat lukte. En nu telde de kopgoal van Itten wél: 3-0. Remo Freuler maakte in de slotfase nog mooier: 4-0. De Zwitsers plaatsten zich voor het WK door de zege.

Italië en Portugal

Zwitserland eindigde door die zege als eerste met 18 punten, voor Italië met 16 punten. Voor Zwitserland wordt het de vijfde achtereenvolgende deelname aan het WK. Italië ontbrak bij het vorige WK in 2018, verder waren de Zuid-Europeanen er na 1958 elke keer bij tijdens de mondiale titelstrijd.

Italië is het tweede grote Europese voetballand dat de play-offs in moet. Portugal, de Europees kampioen van 2016, eindigde eveneens als tweede. Italië en Portugal strijden met de acht andere nummers 2 uit de poules en twee landen uit de Nations League om drie resterende WK-tickets.

Die twaalf landen worden verdeeld en komen uit in drie kleine toernooien, met een halve finale en een finale. De drie winnaars van die toernooien mogen alsnog naar het WK. De halve finales en eindstrijd bestaan uit een wedstrijd. Loting bepaalt wie er thuis speelt.