Hakim Ziyech hoeft vooralsnog niet onder het mes

„We hebben besloten om zijn blessure met rust te behandelen en hem net zoveel tijd te geven als nodig is om terug te keren op het niveau dat hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen liet zien. We kunnen niks beloven, maar dat is wat we hopen”, aldus Tuchel.

Eerder deze week maakte Tuchel zich nog grote zorgen over Ziyech. De oud-Ajacied viel woensdag al snel uit in het gewonnen duel om de Supercup tegen Villarreal. „Als je iemand al in de eerste helft wisselt is er echt wel iets aan de hand”, zei de Duitser toen. „Hakim was een van de betere spelers. Het was moeilijk hem eruit te halen.”

Ziyech viel kort voor rust uit. Hij had op dat moment de score al geopend. Chelsea won de wedstrijd na strafschoppen. De club opent het seizoen in de Premier League komend weekeinde tegen Crystal Palace.