Feyenoord heeft Cyriel Dessers en Reiss Nelson binnen

Dessers kent het Nederlands voetbal als zijn broekzak, want de Belg met Nigeriaanse roots speelde voor NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo. Bij NAC Breda maakte hij furore met 29 goals in 40 officiële duels en bij Heracles Almelo deed hij dat nog eens dunnetjes over: 18 treffers in 29 wedstrijden.

Feyenoord was na het vertrek van Robert Bozenik naar Fortuna Dusseldorf op zoek naar een spits. Die is in België gevonden. Er is een akkoord en volgens de bronnen in België wordt het papierwerk nu in orde gemaakt. Dessers was al eerder in beeld bij de Rotterdammers, maar koos destijds voor Racing Genk

Reiss Nelson

Feyenoord heeft de jonge aanvaller Reiss Nelson al binnen. De Rotterdamse club huurt de 21-jarige Engelse jeugdinternational voor de rest van het seizoen van Arsenal.

Volgens technisch directeur Frank Arnesen is Nelson een aanwinst voor Feyenoord. "We volgen Reiss al maanden. Hem naar Feyenoord halen was in deze transferwindow een van onze prioriteiten, dus we zijn heel blij dat het gelukt is en dat we hem vandaag kunnen verwelkomen. Reiss is een zeer creatieve aanvaller, een snelle jongen met een goede actie die het verdedigers in de één-tegen-één heel lastig kan maken. Zo’n speler kunnen we in onze voorhoede goed gebruiken."

Nelson heeft naar eigen zeggen ook veel zin in zijn Nederlandse avontuur. "Ik kijk ernaar uit om in dit schitterende stadion te spelen. Feyenoord is een prachtige club en een mooie uitdaging voor mij. Ik hoop dat ik de supporters snel kan laten juichen."

Nelson speelt al vrijwel zijn hele voetballeven bij Arsenal. Op 9-jarige leeftijd kwam hij binnen bij de jeugdopleiding van de Londense club en op 17-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut voor het eerste elftal.

Nelson zal per direct aansluiten bij Feyenoord en gaat spelen met rugnummer 14.